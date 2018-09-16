Ученые обнаружили у растений аналог нервной системы
16 сентября 2018 14:52 236
Растения могут передавать информацию об опасности с помощью системы, напоминающей нервную систему животных. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в статье американских и японских исследователей в журнале Science.
Ученые выяснили, что при повреждении листка растения стебель и листья "узнают" об этом из-за изменения количества кальция. В лаборатории был создан молекулярный сенсор, обнаруживающий флуоресцентное вещество, которое реагирует на содержания кальция.
В ходе исследования специалисты также заметили увеличение и уменьшение уровня кальция у растений в различных условиях. По мнению ученых, эти изменения создают импульсы, передающиеся от одного нейрона к другому и оповещающие об опасности.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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