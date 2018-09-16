В Англии обнаружили следы исчезнувшего континента
Ученые Плимутского университета считают, что слияние Британских островов произошло при участии не двух, а трех микроконтинентов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте Phys.org.
Ранее считалось, что Британские острова были сформированы микроконтинентами Авалония и Лауренития.
Исследователи проверили состав пород в графствах Корнуолл и Девон в Британии. После минералогического анализа они выяснили, что Британские острова появились в результате столкновения Авалонии и Лауренитии с третьим микроконтинентом под названием Арморика.
Ученые отметили, что структура пород открытого микроконтинента тесно связана с регионом Бретань во Франции.
По мнению британских специалистов, Арморика отсоединилась от Гондваны примерно 400 миллионов лет назад и разрушилась при столкновении с суперконтинентом Лавруссия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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