В Англии обнаружили следы исчезнувшего континента

Ученые Плимутского университета считают, что слияние Британских островов произошло при участии не двух, а трех микроконтинентов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте Phys.org.

Ранее считалось, что Британские острова были сформированы микроконтинентами Авалония и Лауренития.

Исследователи проверили состав пород в графствах Корнуолл и Девон в Британии. После минералогического анализа они выяснили, что Британские острова появились в результате столкновения Авалонии и Лауренитии с третьим микроконтинентом под названием Арморика.

Ученые отметили, что структура пород открытого микроконтинента тесно связана с регионом Бретань во Франции.

По мнению британских специалистов, Арморика отсоединилась от Гондваны примерно 400 миллионов лет назад и разрушилась при столкновении с суперконтинентом Лавруссия.