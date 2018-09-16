В Египте нашли сфинкса в отличном состоянии

Хорошо сохранившуюся скульптуру сфинкса обнаружили археологи на юге Египта. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Министерство по делам древностей сообщило, что артефакт был обнаружен во время мероприятий по очистке храма Ком-Омбо от грунтовых вод. Находка, вероятнее всего, относится к эпохе Птолемеев и датируется IV-I веками до нашей эры. Подтверждением этому служит найденная ранее статуя фараона Птолемея V Эпифана, правившего Египтом с 205 по 180 годы до нашей эры.

Статуя сфинкса вырезана из песчаника и имеет относительно небольшие размеры - ширина постамента составляет 28 сантиметров. Голову сфинкса украшает царский убор урей с изображением богини-кобры Уаджит. Завершает облик ритуальная борода фараона.

Артефакт находится в отличном состоянии, достаточно сказать, что на скульптуре сохранились краски: глаза и брови статуи выделены темным цветом.

Это не первая интересная находка в храме Ком-Омбо. Раскопки там проводятся с прошлого года, и за это время было сделано несколько интересных археологических открытий. Найдены фрагменты гигантской статуи фараона Рамзеса II, одного из наиболее известных царей Древнего Египта, несколько древних скульптур, а также бюст римского императора Марка Аврелия.

В Древнем Египте Ком-Омбо был столицей Пятого нома (провинции) страны. Первое упоминание о нем относится к XX веку до нашей эры. Возведенные в Ком-Омбо в эпоху Птолемеев храмы были посвящены крокодилообразному богу Себеку, богу Гору, которого изображали в виде человека с голосовой сокола.