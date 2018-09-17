Ученому вручили премию за определение мухи в бокале вина по запаху

В Гарвардском университете прошла 28-я церемония вручения Шнобелевской премии, которой награждаются ученые за самые сомнительные достижения в науке.

Шнобелевскую премию 2018 в области медицины получили Дэвид Уортингер и Марк Митчелл из Мичиганского университета, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Они предложили "веселый" способ избавляться от камней в почках на американских горках. Опытным путем было доказано, что, покатавшись на аттракционах в Диснейленде, можно избавиться от мучительных конкрементов. За время эксперимента ученые таким образом извлекли 174 камня - весело и с пользой. Причем на других американских горках такого эффекта добиться не получилось.

Ученые из Шведской академии сельскохозяйственных наук экспериментально доказали, что человек на вкус способен определить вино, в котором побывала муха. Открытие доказало, что люди могут различить феромоны самки дрозофилы даже в минимальной концентрации.

Орегонские медики получили премию за достижения в области репродуктивных технологий. Их открытие доказало, что эректильную дисфункцию можно диагностировать при помощи марок. Склеенные в полоску почтовые марки нужно обернуть перед сном вокруг пениса: если утром кольцо из марок не разорвется, то мужчина с 95% точностью страдает импотенцией. Если разорвано, то у эректильная дисфункция пациента имеет психологическую природу.

Японский медик Акира Хориучи получил отдельную премию за успехи в колоноскопии - осмотр поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа. Это оказалось просто: пациент должен сесть на стул перед монитором, в правой руке зажать пульт эндоскопа, а левой попытаться вставить его себе в анальное отверстие. Попытки повторять до достижения полного успеха.

Премию Шнобеля в области питания также получили ученые, которые выяснили, что каннибалы получают со своей пищей гораздо меньше калорий, чем те, кто употребляет в пищу традиционные виды мяса.

Шнобелевскую премию вручают с 1991 года. Она учреждена одним из основателей журнала "Анналы невероятных исследований" Марком Абрамсом. Награду присуждают за исследования, которые "сначала заставляют людей смеяться, а потом задуматься".