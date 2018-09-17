В Британии нашли следы древнего континента
Британские острова были сформированы при слиянии не двух микроконтинентов, Авалонии и Лаурентии, как считалось ранее, но и еще одного - Арморики. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
К такому выводу пришли ученые Плимутского университета Великобритании сообщает Phys.org. Как выяснилось, Арморика является микроконтинентом, который откололся от Гондваны к концу силурийского периода (около 419 миллионов лет назад), а затем столкнулся с суперконтинентом Лавруссией к концу каменноугольного периода (карбона) около 300 миллионов лет назад.
Свое название микроконтинент получил от области на северо-западе Франции, которая содержит горные отложения, относящиеся к древней суше. Геологи проанализировали минералогический состав пород в английских графствах Девон и Корнуолл. Они взяли образцы минералов, образовавшихся в результате вулканических процессов 300 миллионов лет назад, и изучили их с помощью рентгенофлуоресцентной спектроскопии.
Кроме того, были определены соотношения изотопов стронция и неодима. Полученные результаты были сопоставлены с данными о породах в других частях Великобритании и континентальной Европы.
Оказалось, что характерные для Арморики горные породы, богатые оловом и вольфрамом, встречаются на юго-западе Англии и геологически связаны с французским регионом Бретанью. Граница между Авалонией и Арморикой пролегает от устья реки Экс, которая впадает в залив Ла-Манша, до города Камелфорда на западе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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