Чем советские женщины шокировали немецких оккупантов

Представление немецких оккупантов о советских женщинах складывалось на основе нацисткой пропаганды, утверждавшей, что на обширнейшей восточной территории обитают лишённые интеллекта полудикие, распутные дамы, утратившие понятие о человеческих добродетелях.

Переступив границу СССР, нацистские военнослужащие вынуждены были признать, что навязанные им партией стереотипы совсем не соответствовали реальности.

Милосердие

Среди удивительных качеств советских женщин немецкие военные особо отмечали их милосердие и отсутствие ненависти к солдатам вражеской армии.

Во фронтовых записях сделанных майором Кюнером есть отрывки, посвященные крестьянкам, которые, несмотря на лишения и всеобщее горе, не озлобились, а делились с нуждающимися фашистами последними скудными запасами еды. Там же зафиксировано, что "когда мы [немцы] во время переходов испытываем жажду, мы заходим в их избы, и они дают нам молоко", тем самым ставя захватчиков в этический тупик.

Капеллан Килер, служивший в санитарной части волею судьбы оказался постояльцем в доме 77-летней бабушки Александры, чья сердечная забота о нём заставила его задуматься над метафизическими вопросами: "Она знает, что мы против них сражаемся, и всё-таки она для меня вяжет носки. Чувство вражды ей, вероятно, незнакомо. Бедные люди делятся с нами своим последним добром. Делают ли они это из страха или действительно у этого народа врожденное чувство самопожертвования? Или они это делают по добродушию или даже по любви?"

Истинное недоумение Кюнера вызывал сильный материнский инстинкт советской женщины, о котором он писал: "Как часто я видел русских крестьянок, голосивших над ранеными немецкими солдатами, как будто это были их собственные сыновья".

Нравственность

Настоящий шок немецких оккупантов вызвала высокая нравственность советских женщин. Насаждаемый фашистской пропагандой тезис о распущенности восточных дам оказался всего лишь мифом, лишённым основания.

Солдат вермахта Михельс, размышляя на эту тему, писал: "Что рассказали нам о русской женщине? И какой мы её нашли? Я думаю, что вряд ли найдётся немецкий солдат, побывавший в России, который не научился бы ценить и уважать русскую женщину".

Всех представительниц прекрасного пола, пригнанных в Германию с захваченных территорий СССР для принудительных работ, тут же отправляли на медицинский осмотр, в ходе которого выявлялись весьма неожиданные подробности.

Помощник врача Эйриха санитар Гамм на станицах своей записной книжки оставил такую любопытную заметку: "На доктора, осматривавшего русских девушек... произвели глубокое впечатление результаты осмотра: 99% девушек в возрасте от 18 до 35 лет оказались целомудренными", а следом дополнение "он думает, что в Орле было бы невозможно найти девушек для публичного дома..."

Подобные данные приходили с разных предприятий, куда направлялись советские девушки, в том числе с фабрики "Вольфен", представители которой отмечали: "Складывается впечатление, что русский мужчина уделяет должное внимание русской женщине, что в конечном итоге находит отражение также в моральных аспектах жизни".

Воевавший в составе немецких войск писатель Эрнест Юнгер, услышав от штабного доктора фон Гревеница, что данные о половом распутстве восточных женщин полнейший обман, понял, что его ощущения его не подвели. Наделённый способностью всматриваться в человеческие души литератор, описывая русских барышень, подмечал "блеск чистоты, которой окружено их лицо. Его свет не имеет в себе мерцания деятельной добродетели, а скорее напоминает отражение лунного света. Однако, как раз поэтому, чувствуешь большую силу этого света..."

Работоспособность

Немецкий танковый генерал Лео Гайр фон Швеппенбург в воспоминаниях относительно русских женщин отмечал их "стоящую, вне всякого сомнения, чисто физическую работоспособность". Эту черту их характера приметило и немецкое руководство, которое решило использовать угнанных с оккупированных территорий восточных дам в качестве прислуги в домах преданных членов Национал-социалистической рабочей партии Германии.

В обязанности домработницы входила тщательная уборка квартир, которая отягощала изнеженных немецких фрау и плохо сказывалась на их драгоценном здоровье.

Чистоплотность

Одной из причин привлечения к домоводству советских женщин была их удивительная чистоплотность. Немцы, врывавшиеся в довольно скромные по внешнему виду дома мирных жителей, поражались их проникнутому народными мотивами внутреннему убранству и опрятности.

Ожидавшие встречи с варварами фашистские военнослужащие были обескуражены красотой и личной гигиеной советских женщин, о которой докладывал один из руководителей дортмундского отдела здравоохранения: "Меня фактически изумил хороший внешний вид работниц с Востока. Наибольшее удивление вызвали зубы работниц, так как до сих пор я ещё не обнаружил ни одного случая, чтобы у русской женщины были плохие зубы. В отличие от нас, немцев, они, должно быть, уделяют много внимания поддержанию зубов в порядке".

А капеллан Франц, в силу призвания не имевший права смотреть на женщину глазами мужчины, сдержанно констатировал: " О женственных русских женщинах (если я могу так выразиться) у меня создалось впечатление, что они своей особой внутренней силой держат под моральным контролем тех русских, которых можно считать варварами".

Семейные узы

Не выдержала проверки с действительностью ложь фашистских агитаторов, утверждавших, что тоталитарные власти советского союза полностью уничтожили институт семьи, которому нацисты пели дифирамбы.

Из фронтовых писем немецких бойцов их родные узнавали, что женщины из СССР вовсе не лишённые чувств роботы, а трепетные и заботливые дочери, матери, жёны и бабушки. Более того теплоте и тесноте их семейных уз можно было только позавидовать. При каждой удобной возможности многочисленные родственники общаются между собой и помогают друг другу.

Набожность

Большое впечатление на фашистов произвела глубокая набожность советских женщин, которые, несмотря на официальные гонения на религию в стране сумели сохранить в душе тесную связь с Богом. Переходя от одного населённого пункта к другому, гитлеровские солдаты обнаруживали много церквей и монастырей, в которых проводились службы.

Майор К. Кюнер в своих мемуарах рассказывал об увиденных им двух крестьянках, которые неистово молились, стоя среди развалин сожжённого немцами храма.

Удивление нацистов вызывали военнопленные женщины, отказывавшиеся работать в дни церковных праздников, в некоторых местах конвоиры шли навстречу религиозным чувствам заключённых, а в иных за непослушание выносился смертный приговор.