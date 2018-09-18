В сетчатке глаза найдена «встроенная функция ночного видения»
Несмотря на то, что в сумерках и при плохой освещенности мы можем ориентироваться, полноценного ночного зрения у нас, к сожалению, нет. Однако, вполне возможно, что эта возможность все-же "встроена" в нашу сетчатку. Просто в ходе эволюции люди утратили это свойство, но в теории его вполне можно вернуть.
К такому выводу, согласно сообщениям журнала Neuron, пришла группа ученых из Канады и США, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News..
Дело в том, что, согласно заявлениям экспертов, глаза млекопитающих имеют в сетчатке несколько типов нервных клеток, отвечаютщих за распознавание движения. Каждая группа клеток отвечает за одно из 4 направлений. Если объекты относительно наблюдателя движутся вправо - задействуется правая группа, если влево - левая и так далее. При этом в условиях очень низкой освещенности сетчатка сохраняет способность распознавать движение, но из-за недостатка света мы "не видим" этого. Хотя, на самом деле, нервные импульсы практически не меняются.
В ходе серии экспериментов ученые поместили на сетчатку лабораторных животных электрод, с помощью которого можно было отследить активность нейронов. В результате выяснилось: клетки сетчатки реагировали на движение в темноте также, как и при свете, но вне зависимости от направления движения были активны только те нейроны, которые отвечают за движение вверх-вниз. Как предполагают исследователи, это связано с тем, что именно в этом направлении, как правило, совершают нападение хищники (выпрыгивают из засады), поэтому сохранение активности этих клеток крайне важно для выживания. Сейчас авторы продолжают изыскания с целью обнаружить подобное свойство нейронов у людей, а также выяснить, можно ли как-то изменить восприимчивость сетчатки и наделить ее функцией полноценного ночного зрения.
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