В Канаде найдены мумифицированные тела 50 000-летних волка и оленя - ФОТО
В Культурном центре канадского города Доусон-Сити выставлены мумифицированные останки волчонка и северного оленя, живших 50 000 лет назад. Они были обнаружены в 2016 году горнодобывающими компаниями и переданы исследователям.
Благодаря мумификации, останки волка хорошо сохранились вплоть до шерсти, кожи и мышечной ткани. Северный олень сохранился хуже - осталась только его передняя половина его туловища.
Насколько нам известно, это единственный мумифицированный волк ледникового периода, когда-либо найденный в мире" - объявил государственный палеонтолог Грант Зазула (Grant Zazula).
По словам палеонтолога, на северо-западе Канады часто встречаются окаменелости Ледникового периода, но мумифицированные тела - это большая редкость. Олень был найден в районе, состоящей из 80 000-летнего вулканического пепла. Тело волка было обнаружено месяцем позже в том же районе.
По данным Canadian Press, ДНК животных помогут изучить их рацион питания и уточнить условия окружающей среды Канады в Ледниковый период.
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