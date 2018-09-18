Соединение этих элементов побило рекорд сверхпроводимости
Сверхпроводники набирают обороты, и рекордсмен может быть повергнут в любой момент. Появилось сразу два исследования на тему сверхпроводимости - передачи электричества без сопротивления - при температурах, которые выше, чем наблюдали прежде. Эффект проявился в соединениях лантана и водорода, сжатых при высочайшем давлении.
Все известные сверхпроводники работают только будучи переохлажденными, что затрудняет их использование в реальном мире. Если бы ученые обнаружили сверхпроводник, работающий при комнатной температуре, этот материал можно было бы интегрировать в электронные устройства и провода, сохранив огромное количество энергии, которая теряется из-за электрического сопротивления. Поэтому ученые постоянно ищут высокотемпературные сверхпроводники. Текущий рекорд принадлежит сульфиду водорода, который также нужно сжимать - он работает при температуре -70 градусов Цельсия.
Новый сверхпроводник побил рекорд
Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, новое проявление сверхпроводимости вылилось в резкое падение сопротивления в лантано-водородных соединениях при охлаждении до определенной температуры. Одна группа физиков обнаружила, что сопротивление падает при -13 градусах Цельсия, при температуре холодного зимнего дня. Сверхпроводником материал стал при давлении 2 миллионов атмосфер, будучи сжатый двумя алмазами. Некоторые образцы демонстрировали сверхпроводимость и при более высоких температурах (до 7 градусов).
Первая работа на эту тему под авторством Расселла Хемли из Университета Джорджа Вашингтона и его коллег была опубликована 23 августа в arXiv.org.
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