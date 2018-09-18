Ученые создадут антибиотики, способные убивать супербактерии

В последнее время фармацевты все больше обеспокоены появлением, так называемых, супербактерий - микроорганизмов, устойчивых к воздействию большинства известных антибиотиков. И для их уничтожения нужно создать "суперантибиотики". Именно этим и занялась группа датских бактериологов.

Как сообщает издание Nature, возглавляет исследование доктор Ганс Христиан Грэм из компании Genentech. Разработка ведется в рамках проекта G0775, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News..

По одной из классификаций, бактерии делятся на 2 типа: грамположительные и грамотрицательные. Первые в своем строении имеют внешнюю мембрану, которая препятствует проникновению чужеродных агентов внутрь. Именно это дает им устойчивость, однако на поверхности этой мембраны расположен пептидогликан, который является мишенью для антибиотиков. Бактерии из второй категории тоже имеют пептидогликан, но он "спрятан" между двумя мембранами, что крайне затрудняет борьбу с такими микроорганизмами.

Уже сегодня существуют некоторые "суперантибиотики", в основе которых лежит вещество класса ариломицинов, которые блокируют ферменты, важные для жизнедеятельности бактерий, проникая через клеточные стенки. Новая молекула G0775 намного эффективнее существующих. Она обладает гораздо более лучшей проницаемостью. G0775 уже протестировали на устойчивом к 13 антибиотикам штамме Klebsiella Pneumoniae. И G0775 показала высокую эффективность. Но, несмотря на положительные результаты, до создания нового лекарства еще далеко. Как отмечают исследователи,

"Еще рано утверждать, что открытие нового типа соединения, способного блокировать сигнальные процессы, перевернет медицину в ближайшее время. Подобные антибиотики появляются очень редко. Сейчас мы продолжим модифицировать G0775 для уничтожения других штаммов бактерий, на которые уже не воздействуют обычные антибиотики."

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook