Ближайшая к Земле экзопланета может быть «густо населенной»

Небольшой прыжок в космос, прочь от Земли - и вы окажетесь на планете земного типа на орбите ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра. С момента открытия этой экзопланеты - Проксимы Центавра b - в 2016 году люди все не могут понять, может ли эта планета поддерживать жизнь.

Теперь, используя компьютерные модели, аналогичные тем, что использовались для изучения изменения климата на Земле, ученые обнаружили, что в широком диапазоне условий Проксима Центавра b может поддерживать огромные площади жидкой воды на своей поверхности, потенциально повышая перспективы поддержания живых организмов, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News..

На Проксиме Центавра b есть жизнь?

"Главный вывод наших моделей заключается в том, что эта планета может быть пригодной для жизни с высокой степенью вероятности", говорит Энтони Дель Генио, планетолог Института космических исследований Годдарда в NASA. Дель Генио также ведущий автор работы, описывающей новое исследование, которое появилось 5 сентября в журнале Astrobiology.

Проксима Центавра - маленькая, холодная звезда типа красный карлик, расположенная всего в 4,2 светового года от Солнца. Несмотря на близость звезды, ученые до сих пор знают очень мало о планете-компаньоне Proxima Centauri, хотя ее масса равна примерно 1,3 земной и она завершает орбиту за 11 дней. Поэтому Дель Генио и его коллегам пришлось делать предположения о том, что экзопланета Проксима Центавра b из себя представляет - конкретнее, ее атмосфера и океан.

Проксима Центавра b вращается на орбите в потенциально обитаемой зоне, то есть на правильном расстоянии, чтобы получать подходящий звездный свет и чтобы вода на поверхности планеты не испарялась, но и не замерзала. Однако в данном случае эта зона находится "слишком близко к звезде". Поэтому планета, вероятнее всего, приливно заблокирована гравитационными силами. Проксима Центавра b всегда обращена лицом к своей родительской звезде, как Луна - к Земле.

Новые модели показали, что на планете живой, циркулирующий океан, который эффективно передает тепло с одной стороны экзопланеты на другую. По словам ученых, движение атмосферы и океана сочетается, так что "хотя ночная сторона никогда не видит света звезд, всегда есть полоска жидкой воды, которая сохраняется в экваториальном регионе". И чем больше часть планеты с жидкой водой, тем выше вероятность того, что, если там будет жизнь, мы докажем ее существование с будущими телескопами.

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