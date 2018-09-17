Ученые собираются вырастить живой нейронный компьютер

Будут ли компьютеры будущего так же, как и сейчас собираться на заводах, или же их будут в прямом смысле выращивать в лабораториях, как клеточные культуры? Таким вопросом настолько сильно заинтересовалась команда биологов и компьютерных инженеров Лихайского университета (Пенсильвания, США), что даже сумела выбить грант в размере 500 000 долларов у Национального научного фонда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, ученые хотят разработать компьютер, состоящий из живых клеток и запрограммировать его на выполнение вычислительных процессов.

Детали предстоящего проекта пока очень скудны. Получатели гранта говорят, что они собираются использовать живые клетки (хотя, о каком именно типе клеток идет речь, ученые пока не говорят) для создания живой нейронной сети. Для этих целей ученые прибегнут к оптогенетике - методике управления клетками с помощью воздействия на них света, и обучат клетки распознавать цифровые значения, необходимые для выполнения вычислений.

"Последние достижения в сфере оптогенетики - направленной оптической стимуляции, а также высокоскоростном оптическом обнаружении - позволяют одновременно обнаруживать и стимулировать тысячи живых нейронов", - говорит в опубликованном пресс-релизе Лихайского университета Сяочен Гао, профессор электрической и компьютерной инженерии и куратор проекта.

"Ученым известно, что связанные между собой живые биологические нейроны в естественной среде демонстрируют способностью выполнения вычислений и запоминания информации. С поддержкой Национального научного фонда мы сможем создать экспериментальную систему, которая будет реагировать на оптическую стимуляцию. Наблюдая за ответной реакцией и активностью живых сетей нейронов, мы сможем разработать алгоритмы, с помощью которых эти нейроны можно будет чему-то обучить".

По словам исследователей, их проект поможет "лучше понять возможность симбиоза компьютерного и органического мозга". Как именно все это будет работать, на данный момент никто даже не представляет.

"Мы надеемся, что нейробиологи смогут использовать эту технологию в качестве площадки для изучения особенностей работы человеческого мозга", - комментирует Евгений Бердичевский, профессор биоинженерии Лихайского университета, принимающий участие в данном проекте.

Когда ученые из Пенсильванского университета в мае этого представили выращенные в лабораторных условиях глобулы (органоиды) человеческого мозга, в научной среде вспыхнули споры по поводу этичности подобных разработок. По мнению некоторых, такие "мини-мозги", со своим развитием могут приобрести и сознание. Пока непонятно, будет ли в новом исследовании ученых из Лихайского университета учитываться этот аспект.

В любом случае новый проект предлагает радикально новой взгляд на будущее компьютерных технологий, в котором буквально всю электронику можно будет выращивать из "семян", как цветы.

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