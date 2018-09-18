Веселый гороскоп: как наступают на грабли знаки зодиака?

Все мы дефилируем по этому садовому инвентарю, но у каждого знака с граблями свои взаимоотношения...Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям забавный гороскоп, повествующий о том, как наступают на грабли разные знаки зодиака

Овен

Овен наступает на грабли каждый раз неожиданно для самого себя. Ну чистая ж была лужайка, точно! И вдруг - хрясь! Это возмущает Овна настолько, что он дает граблям три пинка, потом поднимает их, внимательно изучает и яростно уничтожает во избежание повторного контакта. В этом процессе наступает еще на трое граблей. С теми же последствиями.

Телец

Телец наступает на грабли осторожно, предварительно изучив траекторию движения ручки и сделав запас бинтов. Получив по лбу, удовлетворенно констатирует: все именно так, как он и предполагал. Повторяет эксперимент сто три раза, фиксирует стабильность результата и с удовлетворением отмечает, что грабли таки сломались. Ищет следующие.

Близнецы

Близнецы по граблям не ходят. Они по ним танцуют, причем настолько изящно и профессионально, что по первости у окружающих возникает желание зажмуриться, ведь сейчас... а нет, элегантными движениями Близнецы переходят от одних граблей к другим, умудряясь остаться невредимыми. Талант.

Рак

Рак идет на грабли с открытым забралом и в полной уверенности, что даст им мощный отпор. Огребя по лбу, Рак принимает бой и бьет грабли в ответ, пока от них не останется жалкая труха. Победив одни грабли, Рак вдохновляется и начинает довольно активно искать следующие для закрепления навыка побеждать грабли. Иногда грабли пугаются и прячутся. Но редко.

Лев

Лев на граблях весело прыгает, приглашая всех присоединиться к увлекательной забаве. Если Лев видит, как друзья и знакомые получают по лбу, он искренне удивляется, что мешало им с кошачьей грациозностью подскочить повыше? Случайно задевшие Льва грабли опускаются обычно на Овна или Тельца. Кто-то же должен их сломать, в конце концов.

Дева

Дева подходит к граблям сбоку и внимательно их изучает. Трогает ножкой, садится рядом с тетрадочкой и начинает рассчитывать траекторию полета ручки. Затем бросает на грабли какого-нибудь Водолея, шо ему сделается, и проверяет расчеты. Убедившись, что все правильно, с легким сердцем уходит, чтобы рассказать всем, какие дурацкие эти ваши грабли. И какие идиоты все те, кто на них наступает.

Весы

Весы долго и вдумчиво изучают манускрипт "как избежать встречи с граблями", покупают приборы ночного видения, бинокли и винтовку с оптическим прицелом. Мееееееедленно переступая по лужайке, Весы внимательно осматривают маршрут сантиметр за сантиметром, и в двух шагах от финиша наступают на самые здоровенные грабли, которые лежали на виду и выглядели ну абсолютно не как грабли. Скорее как тяпка. Или вилы. В манускрипте про такое, в общем, не было.

Скорпион

Скорпион наступает на грабли осознанно. Он убежден, что пока на грабли не наступишь, никакого жизненного опыта тебе не будет, и учиться надо на своих ошибках. Хрясь. Хрясь. Хрясь. Шишка. Шишка. Шишка. Ок, надо обзавестись шлемом, каской, обезболивающим и винишком, отметить. Мысль обойти грабли Скорпи не придет никогда, но травматизация благодаря качественной подготовке будет минимальной.

Стрелец

Стрелец наступает на грабли обреченно, потому что все наступают на грабли. А значит, так устроен мир. Пройдя сквозь лес летящих в голову ручек, исколов ноги зубьями, Стрелец усядется в уютном баре и затянет Повесть О Хождении По Граблям. Краткое содержание: Стрелец шел и вышел, пусть и без одного глаза, а вам еще идти и идти.

Козерог

Получив граблями промеж глаз, Козерог цепенеет. Что это было? Нет, он слышал про грабли, и что некоторые индивидуумы... Но вот так, без объявления войны? Не может быть. Поэтому Козерог тихо отползет в сторонку, придумает правдоподобное объяснение тому, что на лбу у него шишак и гематома, но никогда не признается, что это были ОНИ.

Водолей

Водолей увидит грабли издалека и довольно быстро придет к выводу, что без наступания на грабли не обойтись. Он выберет наиболее изящный способ это сделать, рассмотрит разные формации граблей и наступит на них так виртуозно, что Дева будет ласково потирать ручонки: вот на ком тренироваться-то надо.

Рыбы

Рыбы наступили на грабли давно. Не спрашивайте. Очень давно. Да, все уже зажило, но душевная травма! Поэтому Рыбы никуда не пойдут. Там грабли. Везде. Нет, не уговаривайте, сами идите и принесите все, что надо.

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