Аспирин признали опасным для здоровья

Учёные из Национального института по проблемам старения совместно с исследователями из Университета Монаша в Мельбурне доказали, что при употреблении аспирина в пожилом возрасте значительно увеличивается риск развития смертельных болезней, пишет Science Alert. При этом показания к применению при болезнях сердечно-сосудистой системы могут сыграть с человеком злую шутку - малейшее изменение в дозировке может спровоцировать кровоизлияние в органы желудочно-кишечного тракта и даже в мозг.

Регулярное употребление небольших доз лекарства значительно повышает риск кровотечения в пищеварительном тракте и мозге, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Учёные выяснили, что регулярное употребление небольших доз аспирина каждый день может спровоцировать рецидив отдельных хронических заболеваний. Исследователи утверждают, что приём аспирина нужно согласовывать с лечащим врачом - после 50-55 лет дозировка лекарства должна высчитываться на основе сведений о работе мозга, состоянии сердечно-сосудистой системы и других органов. Исследователи пришли к выводу, что для профилактики отдельных видов заболеваний, в том числе колоректального рака, необходима доза в 100 мг, что было подтверждено результатами исследований.

Ранее российские генетики пришли к выводу, что 30% россиян являются носителями хотя бы одного генетического маркера, при котором лечение аспирином в рекомендованных дозировках неэффективно. Ещё 15% участников исследования оказались носителями мутации, повышающей риск кровотечений при приёме аспирина.