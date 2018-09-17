Прорыв в изучении шизофрении: виновником расстройства признаны иммунные клетки

Команда учёных из независимого института медицинских исследований Neuroscience Research Australia и Университета Нового Южного Уэльса совершила прорыв в изучении природы шизофрении. Новое исследование меняет привычные представления медиков об этом недуге, а значит, и открывает больше возможностей для разработки методов его лечения, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Напомним, что работ по изучению шизофрении в последние годы проводится всё больше. Специалисты ранее составили "молекулярный портрет" этого психического расстройства, а также предположили, что оно может быть связано с патологиями плаценты.

Впрочем, насчёт причин развития болезни у медиков пока были лишь гипотезы. Соответственно, современные методы лечения могут только подавлять симптомы, но не устранять заболевание полностью. Кроме того, из-за недостатка данных терапия нередко сопровождается нежелательными побочными эффектами.

Авторы нового исследования поясняют, что сегодня при изучении шизофрении специалисты сосредотачиваются на трёх типах клеток мозга: это нейроны, глиальные клетки (вспомогательные клетки нервной ткани) и эндотелиальные клетки (они выстилают внутреннюю поверхность кровеносных сосудов). Но существует ещё один тип клеток, который до сих пор оставался без внимания, - это иммунные клетки.

Большинство учёных считает, что эти клетки не имеют отношения к патологиям мозга при психических расстройствах, рассказывает соавтор работы профессор Шеннон Вейкерт (Shannon Weickert). Однако её команда не была согласна с этим, и в итоге оказалась права.

Нейробиологи и иммунологи изучали мозг скончавшихся пациентов, которым была диагностирована шизофрения. Специалисты заметили в мозге людей большое количество иммунных клеток, известных как макрофаги.

"Иммунные клетки ранее были проигнорированы, поскольку их долгое время рассматривали просто как путешественников, которые проходили мимо и проводили надзорную работу. До сих пор они никогда не были подозреваемыми", - поясняет Вейкерт.

Однако оказалось, что у людей с шизофренией вдоль гемато-энцефалического барьера (преграды между кровеносной системой и центральной нервной системой) скапливается огромное количество макрофагов. И некоторые из них преодолевают барьер, отправляясь непосредственно в мозг. "Подпись" макрофагов была обнаружена в мозге пациентов в ходе секвенирования РНК.

"Найти иммунные клетки вдоль гемато-энцефалического барьера - захватывающее открытие. Это говорит о том, что сами иммунные клетки могут продуцировать воспалительные сигналы в мозге людей с шизофренией", - отмечает Вейкерт.

Преодолевая барьер и попадая в мозг, клетки иммунной системы воспринимают его ткань как чужеродную и начинают "активные боевые действия". Заканчивается это повреждением нейронов.

Но как же макрофагам удаётся проходить сквозь защитную преграду? Оказалось, им помогают "местные жители". Дело в том, что в ответ на воспаление глиальные клетки начинают посылать "сигналы бедствия", которые изменяют состояние эндотелиальных клеток. Последние удлиняют свои липкие "щупальца" и захватывают путешествующих макрофагов. В итоге последние стягиваются туда, куда вовсе и не собирались: к гемато-энцефалическому барьеру.

Своё открытие учёные сравнивают с раскрытием преступления: виновник постоянно был на виду, но никто не внёс его в список подозреваемых и не искал против него улики.

Они, кстати, отмечают, что новые данные согласуются с более ранними работами. Так, предыдущее 30-летнее исследование, в котором рассматривались данные более миллиона человек, показало, что стрессовые расстройства и психозы также тесно связаны с аутоиммунными заболеваниями. Другая работа с выборкой в 25 миллионов человек продемонстрировала, что у пациентов с аутоиммунными заболеваниями на 40% чаще развиваются психические нарушения, в том числе шизофрения.

Доказательств внезапной связи, по всей видимости, со временем наберётся ещё больше, и теперь специалисты будут во всеоружии и смогут разработать более эффективные методы лечения, а также ранней диагностики серьёзного психического расстройства, уверены авторы работы.

О своём открытии они более подробно рассказывают в статье, которая была опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

Напомним, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что гены неандертальцев до сих пор защищают нас от шизофрении. Также исследователи выяснили, что предотвратить развитие этого расстройства помогает рыбий жир.