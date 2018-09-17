Церера оказалась планетой вечных "ледяных вулканов"

Ледяные вулканы должны были практически беспрерывно возникать на поверхности Цереры, крупнейшей карликовой планеты, начиная с момента ее рождения. К такому выводу пришли ученые НАСА, опубликовавшие статью в журнале Nature Astronomy. Об этом передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы показали, что криовулканы должны были появляться на поверхности Цереры каждые 50 миллионов лет. С одной стороны, следы их существования всегда должны были присутствовать на поверхности планеты, а с другой - они явно играли меньшую роль в формировании ее облика, чем настоящие вулканы Земли, Венеры, Марса и других каменистых планет", - пишут ученые.

Первые снимки Цереры, полученные зондом Dawn в марте 2015 года после его прибытия к карликовой планете, раскрыли две необычные структуры, которые никто не ожидал увидеть - загадочные белые пятна в кратере Оккатор, оказавшиеся следами густого "рассола", и необычную пирамидальную гору Ахуна, возвышающуюся над Церерой на четыре километра.

И то и другое заставило ученых пересмотреть теории, описывающие формирование Цереры и других подобных неудавшихся "зародышей" планет. Только через год после открытия этих структур Кристофер Расселл (Christopher Russell), руководитель миссии, и его коллеги заявили, что и то и другое является продуктом криовулканизма - извержений относительно теплой воды и густого "рассола" из недр карликовой планеты на ее поверхность.

Открытие этой горы заставило ученых задуматься о том - является ли она уникальной формой рельефа для Цереры, порожденной единичным ударом метеорита и расплавлением ее пород, или же подобные "пирамиды" могли уже много раз вырастать на поверхности карликовой планеты в прошлом, а затем исчезать.

Для ответа на этот вопрос ученые проанализировали гигантский архив снимков, собранных зондом Dawn за последние два года, и попытались найти на них следы куполообразных структур, похожих на Ахуну и другие известные "космические" криовулканы на иных планетах и лунах Солнечной системы.

В поиске подобных объектов они опирались на то, что, в отличие от Земли и других каменистых планет, недра Цереры в основном состоят изо льда. При очень низких температурах лед становится почти таким же прочным, как и "настоящие" горные породы, но при этом он сохраняет высокую текучесть.

Это проявляется в том, что со временем, гора, сложенная изо льда, "растечется" по окружающей равнине, покрыв ее равномерным слоем замороженной воды. Этот процесс, как предположили ученые, мог сделать все следы древних криовулканов почти невидимыми.

В общей сложности, Расселлу и его коллегам удалось найти 32 подобных куполообразных структуры высотой примерно в километр и более, вряд ли сформировавшихся в результате падения астероидов или каких-то других "невулканических" процессов.

Отобрав два десятка самых интересных объектов, геологи НАСА измерили из высоту, объем и другие параметры и попытались реконструировать их изначальный облик, используя компьютерные модели "растекания" льда, а также вычислить время их жизни и момент появления на поверхности Цереры.

Как показали эти расчеты, криовулканы почти непрерывно возникали и существовали на Церере как минимум в последний миллиард лет, и, скорее всего, появлялись на ее поверхности и в более древние эпохи.

Что именно их порождало, пока не понятно, однако отсутствие вулканов в приполярных областях Цереры, где температуры крайне низки, говорит об их "внутреннем" происхождении и отсутствии видимой связи с падениями крупных астероидов. Как надеются ученые, новые снимки с Dawn и дальнейшее изучение геологии Цереры даст ответ на эту загадку.