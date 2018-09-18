Теперь с марихуаной. Coca-Cola выпустит новый напиток
Компания Coca-Cola планирует расширить линейку продуктов за счёт марихуаны. Планируется добавлять в напиток каннабидиол (КБД) - вещество, которое снижает боль, при этом не имеет психоактивного эффекта. Об этом, как редает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает Bloomberg.
Компания уже начала изучать опыт применения в безалкогольных напитках вещества, которое входит в состав марихуаны.
Уже ведутся переговоры компании с канадским производителем марихуаны Аurora Cannabis Inc. о совместном производстве нового напитка. Добавим, что изготовитель очень заинтересован в сотрудничестве с известным американским брендом.
Также сообщается, что в компании Coca-Cola уже изучают опыт включения КБД в состав других безалкогольных напитков.
Примечательно, что на фоне данных новостей акции производителей каннабидиола резко пошли вверх: зафиксирован рост от трёх до семи процентов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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