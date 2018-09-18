Учёные назвали самую эффективную диету

Учёные из Университета Торонто в Канаде выяснили, что регулярное употребление натуральной говядины с овощами и приправами позволяет нормализовать обмен веществ и удалить из организма лишние килограммы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, пишет Science Alert.

Для того чтобы похудеть, человеку придётся часто есть мясо в больших количествах.

Исследователи отметили, что невозможно получить большое количество правильных витаминов и питательных веществ из других источников, кроме мяса. Любая диета такого типа вызывает стресс у организма и может привести к проблемам со здоровьем. Баланс между мясом, овощами и чистой питьевой водой, по словам учёных, позволит заставить организм работать как часы, нормализуя обмен веществ и пищеварение.

Другой пользой мясной диеты стало снижение уровня холестерина. Исследователи отмечают, что к такому результату привело правильное приготовление мяса без использования большого количества масла.