Неуклюжие танцы Виктории Бэкхем рассмешили пользователей соцсети - ВИДЕО
18 сентября 2018 11:51 361
В Сети обсуждают танцы Виктории Бэкхем на вечеринке после ее показа мод, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
44-летняя дизайнер и модель в золотых штанах и белом пиджаке отжигала вовсю. Пользователи соцсетей назвали ее движения "неуклюжими".
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