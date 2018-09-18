Неуклюжие танцы Виктории Бэкхем рассмешили пользователей соцсети - ВИДЕО

18 сентября 2018 11:51

В Сети обсуждают танцы Виктории Бэкхем на вечеринке после ее показа мод, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

44-летняя дизайнер и модель в золотых штанах и белом пиджаке отжигала вовсю. Пользователи соцсетей назвали ее движения "неуклюжими".

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Неуклюжие танцы Виктории Бэкхем рассмешили пользователей соцсети

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