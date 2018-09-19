Жуткие подробности охоты на салемских ведьм

Весной 1692 года в Салеме, штат Массачусетс начался один из крупнейших судебных процессов Новой Англии по обвинению в колдовстве. После того, как две девочки обвинили женщин в том, что они были ведьмами, страх, паранойя и истерика распространились с невероятной скоростью, охватив всех жителей городка.

Многих судили и приговорили к смертной казни, хотя против них не было почти никаких доказательств, за исключением необоснованных показаний других. События быстро вышли из-под контроля, были уничтожены множество жизней, разбивались семьи, все жители маленького городка оказались сбиты с толку. Как все начиналось, чем все закончилось, а также другие подробности расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Оспа

Незадолго до того, как началась "охота на ведьм", вспышка оспы распространилась по городку Салем. Это только добавило масло в огонь. Преподобный Коттон Мэзер обвинил Марту Кори в том, что оспа началась из-за ее колдовства. Он назвал ее "свирепой ведьмой" и "королевой ада", хотя исторические документы свидетельствуют, что она была просто независимой в своих суждениях и непокорной.

Эбигейл Уильямс и Бетти Пэррис

Из-за этих двух девочек собственно и началась безжалостная "охота на ведьм". В исторической записи говорится, что у них стали проявляться симптомы неизвестной болезни, приступы были ужасны. К тому же, они утверждали, что видят дух обвиняемого, который являлся к ним. Когда девочек обследовал врач, он решил, что причиной болезни стало воздействие ведьмы. Вот тут-то и начались аресты и расправа над обвиняемыми в колдовстве. Маленькие девочки указали на нескольких предполагаемых ведьм, включая служанку-рабыню Титубу, Сару Гуд и Сару Осборн.

Испытание водой

Это было популярным испытанием по определению, был ли кто-то ведьмой или нет. В этом испытании большой палец правой руки жертвы привязывали к большому пальцу левой ноги, и наоборот, большой палец левой руки - к правой ноге. После этого испытуемую опускали в воду. Если горемыка не тонула, значит она была ведьмой, а если тонула, тогда она таковой не являлась. Существовала реальная опасность утонуть во время испытания, если подозреваемую слишком долго не вытаскивали из воды.

Закон о колдовстве

Эти испытания над "ведьмами" проводились в соответствии с законом, принятым парламентом Соединенного Королевства в 1542 году, известным под названием "Закон о колдовстве". Таким образом, в Англии колдовство считалось преступлением, караемым смертной казнью. Этот закон соблюдался на протяжении сотен лет.

Раздавленный камнями

Некоторые испытания были довольно необычными. Так, например, весьма успешный фермер Джайлс Кори был обвинен тремя женщинами в колдовстве. Чтобы вынудить его признаться в этом, жители деревни положили его на пол, а на грудь ему положили деревянную доску. Сверху на доску они стали класть тяжелые камни, пока те не раздавили беднягу. Такой метод дознания называется "прессингом". Последними словами Кори были "Кладите еще".

Спорынья

Одной из версий, объясняющей то, что происходило в Салеме, является отравление спорыньей. Это грибок, который поражает зерно ржи в весеннюю и летнюю пору, когда тепло и влажно. Симптомы отравления похожи на те, что наблюдались у жителей Салема, включая спазмы, приступы, галлюцинации и рвоту.

Виселичный Холм

Место, где обвиняемые в колдовстве были казнены через повешенье, называется Виселичным Холмом. В течение многих лет историки размышляли, где же проводились казни, и смогли установить это лишь в 2016 году. Однако никто так и не знает, где многие из обвиняемых были похоронены, так как их не разрешалось хоронить на христианских кладбищах.

Общее число жертв

Всего в ходе судебных процессов было казнено 20 человек. 19 из этих людей были повешены, а один, Джайлс Кори, был раздавлен камнями. Еще четверо умерли в тюрьме, ожидая суда. В общей сложности в колдовстве было обвинено 200 человек, из них было арестовано 140-150 человек.

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