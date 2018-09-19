Странные диеты четырех великих ученых

Если речь идет о знаменитости или просто успешном человеке, публику интересуют не только их идеи. Будь то Илон Маск или Бенджамин Франклин, любопытная публика просто до смерти хочет знать все их привычки, любимые книги и даже предпочтения в еде. Люди надеются, что подражая великим во всех мелочах, можно получить частичку их успеха. По крайней мере, изучение привычек мировых светил может дать нам некоторое представление о них, как о людях.

Возможно, кому-нибудь удастся обнаружить формулу гениальности, познакомившись с диетой четырех величайших ученых в истории, о которой расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Пифагор

Это почти стыдно - начинать с самой "старой" фигуры в нашем списке, поскольку его диета была, пожалуй, самой причудливой. Пифагор был греческим философом и математиком, который жил в VI веке до нашей эры. Он был одним из первых, кто применил числа к исследованию природы.

Кроме того, он разработал современную музыкальную гамму. Мягко говоря, он был весьма популярной фигурой при жизни: некоторые утверждали, что Пифагор - это второе пришествие Апполона, в то время как другие рассказывали, будто он способен лечить болезни при помощи своей музыки.

Основав школу на острове Сицилия, он сразу привлек 500 последователей, которые с энтузиазмом восприняли его принципы. Главным столпом его учения была доктрина, известная как метемпсихоз, в основе которой лежит идея о переселении душ.

Пифагор полагал, что после смерти душа человека может переселяться в тело других животных. А если так, то лучше избегать употребления в пищу животных, чтобы случайно не съесть человеческую душу. Некоторая логика в этом присутствует, но вегетарианство - это еще не все.

Пифагор категорически запрещал своим ученикам есть фасоль или даже причинять ей какой-либо вред. Он был настолько ярым защитником фасоли, что, согласно легенде, даже погиб от рук врагов из-за того, что убегая от них, отказался пересечь поле, где росла фасоль.

О причинах такого странного отношения ученого к фасоли написано множество эссе, но тайна так и не была раскрыта. Возможно, мир об этом так никогда и не узнает.

Чарльз Дарвин

Английский натуралист и биолог, наиболее известный своей теорией эволюции путем естественного отбора, был не только экспертом в безграничном разнообразии животного мира, но и изрядным гурманом.

Будучи студентом в Кембридже, он входил в число членов клуба Glutton. Эта группа студентов устраивала специальные встречи, во время которых поедали "диковинное мясо", но поскольку они были студентами колледжа, дальше ястреба, выпи и старой бурой совы дело не пошло.

Однако, как только Дарвин отправился в свое легендарное кругосветное путешествие на корабле Ее Величества "Бигль", весь мир стал его меню: он ел броненосцев, которые, как он утверждал, похожи по вкусу на утку, а крупный грызун коричневого цвета, морская свинка или агути, заслужила восторженного отзыва ученого - "лучшее мясо, которое я когда-нибудь ел". Во всяком случае, так написано в энциклопедии The Oxford Companion to Food.

Впрочем, ближе к концу жизни Чальз Дарвин часто страдал от головокружения, мышечных спазмов, рвоты, головных болей, тревоги и метеоризма. В какой-то момент ему пришлось полностью отказаться от научной работы на несколько месяцев, в связи с плохим состоянием здоровья. В этот момент врач прописал ему диету.

В результате, по собственным отзывам, Дарвин едва не умер от голода, но зато стал чувствовать себя намного лучше. Помимо полного отказа от крахмала, чтобы понизить кислотность желудочного сока до минимума, он также принимал "десять капель соляной кислоты дважды в день" (с кайенским перцем и имбирем)...

Это средство, судя по всему, оказалось весьма эффективным. "Мне это идеально подходит", - писал о своей диете Дарвин. Низкоуглеводная диета с очисткой на основе кайенского перца и имбиря? Сегодня у нее есть немало последователей в Голливуде.

Никола Тесла

Никола Тесла, вероятно, самый популярный в интернете ученый-аутсайдер. Несмотря на то, что он внес важный вклад в такие революционные технологии как радио, радиолокация и беспроводная связь, а также одержал победу в так называемой "войне токов" (легендарной схватке между его технологией применения переменного тока и конкурирующей концепцией постоянного тока Томаса Эдисона), именно Эдисон попал на во все книги и учебники по истории науки.

Тесла был даже более обаятелен, чем Эдисон. Он обладал безупречным вкусом и чувством стиля, а среди его друзей были такие мировые знаменитости как Марк Твен и Редьярд Киплинг, в то время как Эдисон был интровертом и почти не имел друзей.

Однако, психическое здоровье Теслы в последние годы жизни нарушилось, и он стал почти одержимым, как в работе, так и в вопросах гигиены. Это, вероятно, распространилось и на рацион ученого, если его интервью канзасской газете Kansas City Journal-Post может служить убедительным свидетельством: "Мой режим и моя диета? Что ж, во-первых я пью много молока и воды...

Я ем только два раза в день и избегаю всех продуктов, продуцирующих кислоту. Почти все люди едят слишком много гороха и бобов, а также других продуктов, содержащих мочевую кислоту и другие яды. Я употребляю в основном свежие овощи, а мясо и рыбу ем в умеренных количествах и довольно редко.

Рыба известна как прекрасная пища для головного мозга, но она дает очень сильную кислотную реакцию, поскольку содержит много фосфора. Кислотность, безусловно, является злейшим врагом, с которым следует бороться в преклонном возрасте".

Для поддержания физической формы, по собственным словам Теслы, он ежедневно проходил пешком до 15 километров, а также "выполнял гимнастические упражнения в ванной". Спал ученый очень мало: "Иногда я дремлю в течение часа или около того.

Время от времени, впрочем, раз в несколько месяцев, могу проспать четыре или пять часов. Затем я пробуждаюсь, заряженный энергией, как батарея". Этот режим сна очень похож на привычки другого великого изобретателя: Леонардо да Винчи.

Альберт Эйнштейн

Поскольку имя Эйнштейна является синонимом слова "гений", вполне объяснимо, что Интернет изобилует мифами о его жизни, помогающими людям находить в нем сходства с ними самими: он был плохим учеником (ложь), он был атеистом, он был христианином (ни первое, ни второе не вполне верно) и, наконец, он был вегетарианцем.

Это последнее на самом деле соответствует действительности, если принимать во внимание только последние несколько лет его жизни. Эйнштейн на протяжении почти всей взрослой жизни ел мясо. Во всяком случае, физик Филипп Фрэнк однажды описал, как в 1921 году Эйнштейн упрекал жену за неправильное приготовление печени.

Известен также анекдот о том, как ученый по рассеянности съел всю дорогую икру, будучи слишком увлеченным анализом теорий Галилея, чтобы заметить, что он ест. "Я всегда поедал живую плоть с некоторым чувством вины", - писал он в письме в 1953 году.

Впрочем, со временем у Эйнштейна возникли серьезные проблемы с пищеварением, которые его доктор лечил с помощью сбалансированной диеты из мяса и простых углеводов. А когда, уже после семидесяти лет, он заболел, врач полностью исключил мясо из его диеты.

За год до смерти великий ученый писал своему сотруднику Хансу Мьюсэму: "Итак, я живу без жиров, без мяса, без рыбы, но физически чувствую себя хорошо. Мне всегда кажется, что человек не родился плотоядным животным".

Неясно, продлила ли вегетарианская диета его жизнь, но приятно хотя бы знать, что она помогла ему лучше себя чувствовать в последние годы.

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