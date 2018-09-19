Головоломка про яблоки и апельсины с канала на Youtube не из простых. Она требует логического мышления и, возможно, даже любви к фруктам. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям условия данной головоломки.

Головоломка

Перед вами три коробки. В одной - только яблоки, в другой - только апельсины, а в третьей - и яблоки, и апельсины. На первой коробке есть надпись "яблоки", на второй - "апельсины", на третьей - "яблоки и апельсины". К сожалению, все коробки подписаны неправильно, и вам необходимо это исправить.

Вам нельзя заглядывать ни в одну коробку, но можно попросить достать для примера фрукт из любой коробки. Какое минимальное количество примеров вам потребуется, чтобы переименовать все коробки правильно? Справитесь? Прокрутите страницу ниже, чтобы узнать решение. Удачи!

Говорят, такую задачку работодатели иногда предлагают соискателям на собеседовании.

Ответ можно посмотреть здесь.

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