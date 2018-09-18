В Сеть «слили» детали сюжета новых «Звездных войн»

Важные подробности "утекли" со съемочной площадки фильма.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, в прошлом месяце начались съемки девятого эпизода популярной саги "Звездные войны". И уже сейчас, как сообщает издание The Sunday Express, в Сеть просочились первые подробности о сюжете новой серии франшизы.

По сведениям британского СМИ, ключевым моментом девятого эпизода станут поиски предателя Первого ордена, который работает изнутри. По имеющейся информации, шпионом окажется генерал Хакс, ослепленный завистью к Кайло Рену, которого считает плохой заменой Сноуку. Генерал хочет любой ценой лишить Рена власти и встает на путь предательства.

Конечно, с одной стороны предательство Хакса выглядит очень странно, ведь он буквально является фанатиком, преданным целям и убеждениям Первого Ордена. С другой стороны, это типичный злодей, который преследует и свои собственные интересы, стремится взять власть над Орденом в свои руки.

Сейчас сложно сказать, насколько правдивы эти слухи в Сети. Издание не исключает и того факта, что работники студии нарочно "слили" неверную информацию, чтобы отвлечь внимание прессы и зрителей от настоящего сюжета нового эпизода.

Напомним, что новая серия "Звездных войн" выйдет на экраны 19 декабря 2019 года.

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