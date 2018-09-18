Тест: угадайте фильм по спойлеру

"Осторожно! Спойлеры!". Наверняка вам доводилось слышать эту фразу и быстро закрывать страницу в интернете, опасаясь узнать то, чего вы знать совершенно точно не хотите.

При просмотре нового фильма каждому зрителю помимо впечатляющих спецэффектов, убедительной игры актеров и хорошего сюжета всегда важен эффект неожиданности.

Согласитесь, не слишком интересно приходить в кино и смотреть на экран, точно зная, что вы сейчас увидите. Исключение, пожалуй, составляют экранизации классических произведений.

Поэтому все зрители старательно избегают спойлеров и страшно злятся, если случайно им все же приходится узнать главную интригу сюжета. Но мы на свой страх и риск решили немного поспойлерить.

Надеемся, что представленные Day.Az со ссылкой на Рамблер ниже фильмы вы смотрели и информация, по которой мы предлагаем их угадать, для вас не будет новой.