Ретт Лэмб: мальчик, который никогда не спал

В 2006 году в одной обычной семье появился на свет мальчик, которого назвали Реттом. Ребенок родился здоровым, без каких-либо патологий. Но уже скоро родители малыша поняли, что с их сыном что-то не так.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, Ретт внешне ничем не отличался от обычного ребенка: улыбался, плакал, активно играл с родителями. Но когда наступала ночь и приходило время ложиться спать, у мальчика, как говорят, сна не было ни в одном глазу. Он просто не мог уснуть. Родителям пришлось организовать у кровати сына ночное дежурство, а также возить его на прием специалистам, которые могли бы объяснить удивительный феномен ребенка. Но врачи лишь разводили руками.

Мама Ретта отмечала, что невозможность уснуть негативно сказалась на характере сына: он был постоянно раздражительным, плохо себя вел, дрался, не общался с другими детьми.

Только когда мальчику исполнилось 3 года, врачи, наконец, смогли объяснить, почему малыш не может уснуть: у ребенка диагностировали порок Киари. При этом неврологическом заболевании мозжечок давит на спинной мозг, вызывая различные неприятные симптомы, одним из которых является и невозможность уснуть.

Еще три года Ретт провел, бодрствуя 24 часа в сутки: родители не могли решиться на операцию, которую предлагали сделать врачи, отмечая, что положительный результат не гарантируют. Но когда мальчику исполнилось 6 лет, его состояние стало стремительно ухудшаться: раздражительность невысыпающегося ребенка достигла апогея, Ретт мог наброситься с кулаками на мать, часто плакал. Родители поняли, что избежать операции не удастся.

После множества обследований Ретта успешно прооперировали. Хирургическое вмешательство нормализовало работу мозга, мальчик, наконец, "научился" засыпать.

Сейчас Ретт Лэмб - обычный ребенок. От его раздражительности и непредсказуемого поведения не осталось и следа.

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