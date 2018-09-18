Стивен Кинг назвал лучший фильм

Знаменитый писатель назвал фильм, который, по его мнению, является лучшим.

Для Стивена Кинга таким фильмом стал "Крестный отец 2", который снял Фрэнсис Форд Коппола. Таким мнением писатель поделился с фоловерами в своем твитере, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Стивен Кинг отметил, что этот вопрос ему задали еще вчера, и хотя он сразу мог бы на него ответить, он решил дать себе время на размышление. Тем не менее на утро его мнение не переменилось, и он написал, что лучшим фильмом в истории для него является "Крестный отец 2".

Вторая часть стала продолжением картины, вышедшей в 1972 году, главные роли в ней сыграли Аль Пачино, Марлон Брандо и Джеймс Каан. Это экранизация знаменитой саги "Крестный отец", написанной Марио Пьюзо. Фильм "Крестный отец 2" выиграл в шести номинациях на "Оскар" из одиннадцати, в которых номинировался. Главной наградой стала статуэтка в категории "Лучший фильм".

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