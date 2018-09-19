7 находок, которым позавидует Индиана Джонс - ФОТО

Далеко не все значительные археологические сокровища обнаружили крупные ученые. Любители чистой воды сделали массу великих открытий, притом большая часть таких доморощенных археологов поначалу и не подозревала, что найденные вещи могут заставить завидовать самого Индиану Джонса. Подробнее о таких находках расскажет Day.Az со ссылкой на Trendymen.

Саттон-Ху

Открытием колоссального некрополя Саттон-Ху британские археологи обязаны лишь любознательности некой Эдит Притти. Взбалмошная домохозяйка верила в духов, живущих в ближайших курганов и решила успокоить их достаточно странным образом - раскопками. Женщина быстро нашла единомышленников, таких же археологов-любителей и в мае 1939 года вся компания вскрыла большой холм. Результаты раскопок прогремели на всю Англию. Подземная камера хранила погребальную ладью викингов, в которой упокоился восточно-английский король Редвальд, прихвативший с собой в последний путь все свои сокровища.

Колыбель человечества

Луи и Мэри Лики в экспедиции по ущелью Олдувай сделали находку, позволившую доказать теорию о расположении родины человечества. Это был череп высокоразвитого австралопитека, Homo habilis, или человек умелый. Раньше ученым не хватало именно этого звена эволюции. Находка Лики позволила доказать: человек умелый вышел из Африки еще до появления человека прямоходящего и став прямым предком человека флоресского.

Стаффордширское сокровище

В следующий раз, как на глаза вам попадется парень с дешевым металлоискателем, не спешите смеется. Безработный англичанин Терри Герберт сумел обнаружить невероятное сокровище именно таким устройством. Власти оценили клад древней англо-саксонской власти в 4 миллиона фунтов.

Регалии Хильдерика I

Сокровища короля франков Хильдерик I были обнаружены благодаря счастливому стечению обстоятельств и вновь утрачены из-за человеческой жадности. Плотник Адриен Куинкин вскрыл спрятанную за стеной пристройки церкви Сен-Брис древнюю могилу и поразился своей удаче. Найденное золото, а главное - королевские регалии с почетом поместили в музей, откуда их в свое время забрал Наполеон. Пропажа сокровищ из охраняемого поместья вызвала невероятный скандал. Преступников поймали, но все золото они уже успели переплавить - драгоценные регалии Хильдерик I утрачены навсегда.

Сокровища Уэйкфилда

Уэйкфилд - небольшой поселок в Йоркшире. Его население не превышает ста тысяч человек, даром что истоки ведут к XVI веку. Здесь не находили никаких археологических ценностей, пока местный житель совершенно случайно не обнаружил римское золото прямо у себя на заднем дворе. Золотые и медные кольца, браслеты, пряжки и даже пара драгоценных камней относятся ко II-му веку нашей эры и представляют немалую ценность.

Монеты Килва

Всего 5 монет древнего султаната Килва заставили ученых пересмотреть всю историю Австралии. Считалось, что впервые на землю далекого континента ступил Джеймс Кук в 1770-м году. Теперь же с этим готов спорить австралийский археолог Ян Макинтош. Именно он обнаружил монеты чеканки султаната Килва. Медяки датированы 900-м годом. Между тем, Килва расположен в Танзании: то есть, люди открыли Австралию значительно раньше Кука. Вот так 5 каких-то медных монеток меняют историю целого континента.

Неаполис

Поиски исчезнувшего города шли с 2010 года. Возведенный в 5 веке до нашей эры Неаполис был одним из главных торговых центров Римской империи, пока цунами 365 года не смыло его в океан. Найти затонувшие руины удалось лишь в конце 2017 года. Научные экспедиции еще не подняли и половину драгоценных артефактов прошлого.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook