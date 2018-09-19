Подлинная история убийц из «Чикаго»

Мюзикл "Чикаго" по праву считается культовым в американской музыкальной индустрии. Одноименная лента 2002 года получила шесть "Оскаров", в том числе за лучший фильм. Но еще раньше была пьеса Морин Даллас Уоткинс, написанная ею в 1926 году на основе двух судебных процессов, которые она освещала как репортер "Chicago Tribune".

В Чикаго тех лет судебные заседания действительно воспринимались как настоящие шоу со своими звездами, если обвиняемые были привлекательными, а адвокаты - харизматичными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, прототипом Рокси Харт стала Бьюла Эннан, которую Морин в своих репортажах называла красавицей из тюремного блока, а прототипом Велмы Келли - певица кабаре Белва Гертнер, самая элегантная преступница, как охарактеризовала ее Морин.

Прототипами ловкого адвоката Билли Флинна стали юристы Уилльям Скотт Стюарт и Ви-Ви О'Брайн, защищавшие женщин. Себя Морин изобразила в ироничном образе легковерной журналистки Мэри Саншайн. Уоткинс написала еще около 20 пьес, но лишь пьеса "Чикаго" принесла ей доход и славу. А вот жизнь ее героинь сложилась гораздо прозаичнее, чем в мюзикле.

Бьюла Мэй Шерифф родилась 18 ноября 1899 года в Кентукки и вышла замуж за Перри Стивенса, оператора газетного линотипа. Однако очень скоро она оставила первого мужа и заключила брак с автомехаником Альбертом Эннаном. Они переехали в Чикаго, где муж устроился по профессии, а Бьюла - бухгалтером в прачечной. У Бьюлы начался роман с Гарри Калстедом, коллегой ее супруга.

3 апреля 1924 года Бьюла застрелила своего любовника. По первоначальной версии, они оба были пьяны, поссорились и Бьюла застрелила Калстеда в спину. После чего 4 часа пила коктейли и слушала фокстрот "Hula Lou", наблюдая за умирающим любовником. Затем Бьюла позвонила мужа и сообщила, что убила мужчину, попытавшегося ее изнасиловать.

Затем показания Бьюлы неоднократно менялись. Она то утверждала, что стреляла в целях самообороны, то в припадке ревности, так как Калстед решил ее бросить. Уже на суде она заявила, что подралась с ним, так как он узнал, что она беременна. И во время драки случайно выстрелила. Процесс широко освещался в прессе, Бьюла на короткое время стала местной звездой. Обманутый муж поддерживал ее и потратил на ее защиту все сбережения. Однако после оправдания 25 мая того же года Бьюла с ним развелась, объясняя, что он не подходит ей по темпераменту.

Бьюла вышла замуж за боксера Дэварда Харлиба, но скоро ушла и от него, обвиняя его в насилии. 10 марта 1928 года красавица из тюремного блока умерла от туберкулеза.

Белва Элеонора Бусингер родилась 14 сентября 1884 года в Личфилде, штат Иллинойс. В кабаре она выступала под псевдонимом Белль Браун. Ее первым мужем стал некий Овербек, а вторым - состоятельный промышленник из Индианы Уильям Гертнер.

Ее любовника Уолтера Лоу нашли на переднем сидении автомобиля Гертнера, с пистолетом и бутылкой джина. Он был женат и имел ребенка. 12 марта 1924 года Белву арестовали в ее квартире из-за пятен крови на полу и одежде. Она заявила, что в тот вечер напилась вместе с Лоу и ничего не помнит.

Обвинение считало, что Белва застрелила Лоу, так как он собирался ее оставить. Однако женщина в интервью Уоткинс заявила, что нет любовника, который стоит того, чтобы его убить. По ее мнению, в мире много мужчин, и всегда можно найти кого-то на замену.

"Уолтер был всего лишь ребенком - ему 29, а мне 38. Почему я должна беспокоиться, любит ли он меня или собирается бросить?"

Защита доказывала, что Уолтер совершил самоубийство. В июне 1924 года Белва была оправдана. В 1925 году Белва вновь сошлась с Гертнером, но уже через год тот подал на развод и утверждал, что она вызывающе себя ведет, много пьет и угрожает его убить.

В 1926 году Белву осудили за езду в нетрезвом состоянии. Несмотря на это, отношения с Гертнером возобновились, и на какое-то время они переехали в Европу.

В 1948 году Белва стала вдовой и переехала в Пасадену, в Калифорнии. Остаток жизни бывшая певица прожила вместе со своей сестрой Этель. Самая элегантная преступница умерла 14 мая 1965 года в возрасте 80 лет. Списанная с нее Велма Келли стала гораздо известнее, чем певица Белль Браун.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook