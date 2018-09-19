Самые опасные породы кошек

Далеко не каждая кошка готова на равный контакт с человеком. Знают об этом немногие: большинство любят кошек просто так, считая, что она принесет в дом только тепло и ласку. Неприятным сюрпризом становится внезапная, неуправляемая агрессия животного. Уровень агрессивности напрямую зависит от породы, многие из которых очень популярны. Day.Az со ссылкой на Trendymen расскажет какие породы кошек наиболее агрессивны.

Та же сиамская кошка встречается повсеместно. Вряд ли хозяева заранее знали о ее ужасном, порой невыносимом характере. Разбалованный сиамец способен держать в страхе всю семью. И мстить эта порода умеет, ни одна обида забыта не будет.

Абиссинцы ведут себя аналогично. Да еще и невероятно требовательны к вниманию. Им все равно, устал ли хозяин после работы. Игнорировать общительного питомца не получится - без внимания абиссинские кошки быстро дичают и становятся вообще неуправляемы.

Сложнее всего будет приручить мейн-куна. Взрослый кот весит в среднем 15 килограмм и отличается крайне изменчивым нравом. Малейший проступок не слишком-то любимого хозяина будет отомщен: размеры мейн-куна таковы, что он с легкостью загонит на шкаф кого угодно.

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