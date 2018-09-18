Ученые открыли сахар, помогающий сбросить лишний вес

Сахар манноза оказался крайне эффективным средством для борьбы с лишними килограммами, если начать принимать его в детстве. Об этом пишут ученые, проводившие опыты на мышах и опубликовавшие их результаты в журнале Cell Reports, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наше открытие в очередной раз подчеркивает, какую важную роль играет микрофлора в работе метаболизма. Тем не менее, благотворный эффект маннозы можно лишь частично связать с микробиомом, и полный характер работы этого сахара пока остается загадкой для нас", - заявил Хадсон Фриз (Hudson Freeze) из Исследовательского института SBP в Ла-Хойе (США).

В последние годы ученые находят все больше свидетельств того, что вероятность развития ожирения зависит не только от поведения человека и особенностей в структуре его генов, но и от того, как устроена его микрофлора.

К примеру, опыты на мышах показывают, что трансплантация "здоровой" микрофлоры в кишечник тучных грызунов может заставить их похудеть. В свою очередь, худые люди в среднем обладают более богатой и разнообразной микрофлорой, а жирная пища способствует размножению в кишечнике особых бактерий, способствующих всасыванию жира и ускоряющих развитие ожирения.

Фриз и его коллеги случайно открыли вещество, способное "перепрограммировать" микрофлору и делать ее более стойкой к действию жирной пищи, экспериментируя с мышами, страдавшими от редких и крайне опасных расстройств в метаболизме сахаров и белков.

При развитии этих болезней, как отмечают ученые, клетки тела человека или животных теряют способность "склеивать" определенные белковые или жировые молекулы с цепочками сахаров. Как правило, подобные "пробелы" в метаболизме приводят к смерти человека или к серьезным нарушениям в работе многих органов.

Медики достаточно давно научились подавлять некоторые из них, используя маннозу - сахар, аналогичный глюкозе по его химическому составу, но имеющий иную пространственную структуру. Фриз и его команда изучали возможные побочные эффекты от подобной "сахарной" терапии, наблюдая за жизнью нескольких десятков мышей.

Эти опыты привели к необычным результатам. Грызуны, поедавшие большие дозы маннозы в первые недели и месяцы жизни, в среднем медленнее набирали лишний вес и реже страдали от ожирения, если они питались высококалорийной и жирной пищей, имитировавшей типично "западную" диету.

Когда ученые повторили эти опыты на популяции взрослых мышей, их ожидало разочарование -манноза не заставила их похудеть или замедлить скорость набора лишней массы. Причиной этого, как предполагают ученые, было то, что этот сахар воздействует не на организм грызунов, а на их микрофлору, пик формирования которой приходится на детство и юность.

Аналогичным образом, как предполагают ученые, данный сахар будет влиять и на работу человеческой пищеварительной системы и микрофлоры. Они планируют проверить эту идею в ближайшее время.

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