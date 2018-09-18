Открыты гены, определяющие "вкус" человека для комаров

Генетики из США и Великобритании открыли набор генов, определяющий, кого из людей предпочитают комары и другие кровососущие насекомые. О выводах ученых рассказывает пресс-служба компании Genotek, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Открытие этих связей позволит создать новые виды репеллентов, которые будут эффективны для тех из нас, кто кажется москитам особенно "вкусным" и дольше страдает от зудящих красных пятен", - комментирует открытие Валерий Ильинский, генетик, генеральный директор медико-генетического центра Genotek.

Ученые из британского отделения компании Pfizer в Кембридже расшифровали, проанализировали и сопоставили между собой геномы 84 тысяч добровольцев, согласившихся рассказать, как часто их кусают комары и какие последствия бывают от их укусов.

Как оказалось, "вкус" человека для насекомых зависит не только от состава микрофлоры и особенностей работы желез на его коже, но и от взаимодействия иммунной системы с компонентами пота и слюной комаров.

Ученые выделили примерно 15 генов и других участков ДНК, влияющих на силу укуса и привлекательность человека для комаров. Большая часть из них непосредственно связана с работой иммунитета и сборкой его сигнальных молекул, а не потовых желез или клеток кожи.

Кроме того, исследователи заметили, что женщины больше жаловались на зуд и раздражение после укуса по сравнению с мужчинами. Раньше такие различия объясняли психологическими особенностями. Однако в этот раз ученые обнаружили генетический участок, ответственный за различия полов по привлекательности для комаров.

Многие из общих для людей генов связаны с различными воспалительными реакциями и аутоиммунными болезнями. Как именно они влияют на привлекательность запаха тела для комаров, пока непонятно, однако биологи считают, что подобные изменения имеют отношение к предрасположенности к аллергиям и болезням кожи.

Что интересно, "вкус" тела человека для комаров очень хорошо передается от родителей к детям - в среднем он обусловлен генетическими факторами на 62 процента. Все это планируется учесть при разработке новых репеллентов и средств борьбы с последствиями комариных укусов.

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