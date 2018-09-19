Учёные выяснили, как моллюски могут помочь в борьбе с раком
Устрицы и прочие моллюски могут быть эффективными при борьбе с несколькими видами рака. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает издание "Дни.ру" со ссылкой на исследование учёных из британского Университета Солфорда в Манчестере.
Как удалось выяснить исследователям, в организме животных находятся особые сахара, влияющие на опухоли.
Согласно экспертам, вещества, содержащиеся в организме этих животных, эффективно борются с лейкемией, а также с раком молочной железы, лёгких и толстой кишки.
Во время проведения исследований были обнаружены особые сахара в организме моллюсков. На их основе можно создать препарат, действие которого сравнимо с химиотерапией. Отмечается, что, в отличие от самой химиотерапии, побочных эффектов от такого средства значительно меньше.
Сахара моллюсков способны влиять на белки в опухолях. Специалисты отмечают, что такое лекарство в первую очередь поможет детям, так как негативное влияние химиотерапии на них сказывается сильнее.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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