Учёные выяснили, как моллюски могут помочь в борьбе с раком

Устрицы и прочие моллюски могут быть эффективными при борьбе с несколькими видами рака. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, сообщает издание "Дни.ру" со ссылкой на исследование учёных из британского Университета Солфорда в Манчестере.

Как удалось выяснить исследователям, в организме животных находятся особые сахара, влияющие на опухоли.

Согласно экспертам, вещества, содержащиеся в организме этих животных, эффективно борются с лейкемией, а также с раком молочной железы, лёгких и толстой кишки.

Во время проведения исследований были обнаружены особые сахара в организме моллюсков. На их основе можно создать препарат, действие которого сравнимо с химиотерапией. Отмечается, что, в отличие от самой химиотерапии, побочных эффектов от такого средства значительно меньше.

Сахара моллюсков способны влиять на белки в опухолях. Специалисты отмечают, что такое лекарство в первую очередь поможет детям, так как негативное влияние химиотерапии на них сказывается сильнее.