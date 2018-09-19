Во Вселенной найден объект, считавшийся невозможным

Астрономы при помощи с помощью радиоинтерферометрической установки LOFAR обнаружили необычный пульсар, который противоречит теоретическим моделям, описывающих поведение этих объектов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Пульсар под названием PSR J0250+5854, находящийся на расстоянии 5 тысяч световых лет от Земли, оказался самым медленным из обнаруженных ранее - полный оборот вокруг своей оси он совершает за 23,5 секунд. До недавнего времени это считалось невозможным даже в теории.

Обычно пульсары вращаются очень быстро, большая часть которых совершают полный оборот менее чем за полторы миллисекунды. Предполагается, что данные объекты представляют собой вращающиеся нейтронные звезды с магнитным полем, которое наклонено к оси вращения. Существует теория, что они являются источником необъяснимых науке гамма-всплесков.

Если скорость вращения PSR J0250+5854 подтвердится, это будет означать, что предыдущие теории о пульсарах неверны. Более того, вероятно многие космологические теории придется пересмотреть из-за подобных обнаруженных объектов.

Напомним, что ранее ученые обнаружили в пульсарах источник инопланетных сигналов. А также в NASA рассказали подробности о "руке Бога" в далеком космосе.