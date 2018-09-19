Названы три главных признака депрессии

Врачи обсудили на круглом столе в "Известиях" признаки депрессивного расстройства и назвали три главных симптома болезни. Конспект беседы газета опубликовала в среду, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первый показатель тяжелого душевного состояния - вегетативные расстройства, отмечают медики. "Если человек просыпается в пять часов утра, и у него в груди колошматит сердце, рот пересох, если у него проблемы со стулом и при этом он испытывает острую беспричинную тревогу - это первый признак", - пояснил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова, главный врач Центра душевного здоровья "Альтер" Андрей Шмилович.

Второй симптом - перепады настроения. По словам врачей, утром оно хуже, а к вечеру наступает облегчение. Чаще всего такое случается осенью и весной, добавляют эксперты.

Третий признак - утрата чувства удовольствия и потребности его получать, потеря радости и интереса к жизни.

Медики добавили, что не стоит бояться при необходимости принимать антидепрессанты. "Ни один антидепрессант ни в одном из тысяч проводимых исследований не обнаружил симптомов зависимости в отличие от иллюзорно безопасных и любимых в народе корвалола и валокордина, в состав которых входит действительно вызывающий зависимость фенобарбитал", - сказал Шмилович.

Как передает издание, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире более 300 миллионов человек страдают от депрессии.

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