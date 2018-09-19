Душераздирающая картина прощания собаки со своим щенком, была запечатлена в Китае - ВИДЕО

Сцену расставания собаки со своим детёнышем, случившейся на территории кампуса университета в городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань, КНР), несколько дней назад запечатлел один из учащихся учебного заведения, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Местная жительница решила приютить щенка, рождённого собакой, обитающей на территории университета. Прощание, после которого наворачиваются слёзы, состоялось на мотостоянке, куда припарковала свой мопед будущая хозяйка щенка. Собака поцеловала своего детёныша, а в глазах у неё читалась настоящая боль от разлуки. Понимая, что для щенка так будет лучше, четвероногая мамаша тихо пошла прочь, но всё же обернулась, чтобы в последний раз посмотреть на своё чадо.

Со слов одного из студентов университета, собака постоянно обитает на территории кампуса и за несколько лет произвела на свет 12 щенков, которые нашли хозяев среди студентов учебного заведения.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

