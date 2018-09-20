Самый дешевый Mercedes-AMG получит полный привод - ФОТО

Компания Mercedes-Benz распространила новую порцию фотографий хот-хэтча, который должен стать самым доступным спорткаром из AMG-линейки. Бюджетность Mercedes-AMG A 35, безусловно, отразится на его характеристиках, но он должен стать заметно мощнее стандартных хэтчей, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Новые фотографии демонстрируют некоторые детали аэродинамического пакета, которым снабдят новинку - агрессивный передний бампер и внушительный спойлер на крышке багажника. Однако, экстерьер А 35 будет более сдержанным, чем внешность самых быстрых представителей семейства - AMG A 45 и AMG 45 S. К примеру, новинку лишат радиаторной решетки Panamericana и выразительных оконечников выхлопной системы. Не достанутся ей и кое-какие компоненты силовой установки.

По предварительным данным, Mercedes-AMG A 35 получит двухлитровый мотор с турбонаддувом, развивающий около 300 л.с. - основным конкурентом хэтча назначена Audi S3. Работать двигателю предстоит в паре с системой полного привода и семиступенчатой роботизированной коробкой, а девятиступенчатый автомат останется привилегией старших моделей.

Кроме того, хэтчбеку обещаны подвеска с более спортивными настройками и более мощные тормозные механизмы. По сути, А 35 должен стать переходным звеном между стандартным Mercedes-Benz А250 и топовыми AMG A 45, премьера которых должна состояться примерно через год.

Нынешнюю же новинку, вероятнее всего, покажут на Парижском автосалоне (вместе с вариантом в кузове седан), после чего европейские дилеры начнут прием заказов. У первых покупателей "горячие" Mercedes-AMG A 35 должны появиться ближе к концу года.