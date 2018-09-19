Охотник за экзопланетами сфотографировал первые обитаемые миры

19 сентября 2018 12:06

Разработанный NASA спутник TESS стоимостью $337 млн начал передавать первые подробные данные о потенциально пригодных к заселению планетах. Широкоформатные камеры аппарата оказались способны захватить более 85 процентов всего неба на расстоянии в 300 световых лет. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

На первой официальной фотографии в рамках проекта по поиску экзопланет были запечатлены Малое и Большое Магеллановы Облака, а также яркая звезда под названием Бета Журавля и красный гигант-мерида R Золотой Рыбы. Всего за один год работы космический аппарат TESS отобразит 13 секторов, включающих в себя сотни систем с экзопланетами.

С помощью TESS учёные надеются получить больше достоверных данных о химическом составе атмосфер потенциально пригодных к заселению планет, особенностях почвы и другую информацию. Отмечается, что на основе этих данных учёные начнут составлять подробную "карту проезда" к наиболее комфортным для проживания планетам.

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