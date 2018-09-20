Названа причина гибели древних цивилизаций
Ученые из Университета Вайоминга в США выяснили, что причиной гибели древних цивилизаций, существовавших в последние десять тысяч лет, стали глобализационные процессы, из-за которых гибель одной культуры вызывала цепную реакцию и исчезновение других культур. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Специалисты изучили исторические документы за последние 130 лет, а также результаты радиоуглеродного анализа множества ископаемых образцов возрастом до десяти тысяч лет, найденных на различных континентах планеты.
По результатам анализа исследователи смогли рассчитать потребление энергии человеческими обществами в разные исторические эпохи и оценить уровень синхронизации между ними.
Как выяснили ученые, уровни потребления энергии разных древних человеческих обществ на самом деле совпадали друг с другом. Но процесс глобализации мог способствовать и одновременному падению многих цивилизаций из-за их уязвимости к изменениям окружающей среды в результате социально-экономического развития, полагают авторы исследования.
Данные факторы необходимо принимать во внимание при взаимодействии современных государств, развитии глобализационных процессов в мире и выработке политики устойчивого человеческого развития, заключили специалисты.
Ранее ученые пришли к выводу, что исчезновение некоторых развитых древних обществ с лица Земли могло произойти из-за экологических катастроф: загрязнения воздуха, вырубки лесов и эрозии почв.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на четверг
Французские ученые выяснили причину смерти Микеланджело
Ученые из Китая превратили зеленый чай в "шприц" для генной терапии
Ferrari представила «самый мощный суперкар» за миллион фунтов - ВИДЕО
Астрономы уличили в "каннибализме" крупнейший спутник Млечного Пути
В лиственнице обнаружено идеальное лекарство от болезней сердца
Глупец Пашинян возвращает к власти "карабахский клан"?
Все транспортные коридоры региона пересекаются в Азербайджане
Дорожная полиция Азербайджана о парковке автомобилей в день Ашура
Azərbaycanda iki bacıdan örnək addım - VİDEO
İpoteka krediti ilə bağlı yenilik təklif edilir - VİDEO
Председатель Сената Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан
FİFA-nın üç məmuru futboldan ömürlük uzaqlaşdırılıb
Adlarını dəyişərək dələduzluq edən şəxslər tutulub - VİDEO
"Революция" и нефть - смешные ожидания в Армении
Alibaba создаст предприятие по выпуску чипов и квантовых процессоров
Азербайджан назвал состав на матч с Казахстаном
Дональд Трамп отметил прогресс в отношениях с КНДР
Угрозу глобального сбоя интернета подтвердили
В Азербайджане оштрафованы лица за незаконное использование земель
Azərbaycan bal istehsalını artıracaq
Британский спутник научился ловить космический мусор сетью
-
19 Сен. 13:50 5 811
-
19 Сен. 06:20 4 662
-
19 Сен. 12:32 4 596
-
19 Сен. 11:55 3 399
-
19 Сен. 08:03 3 200