Признаки того, что вам пора увольняться с работы

Некоторые из нас действительно находятся в браке со своей работой, но что делать, если "вторая половинка" последнее время приносит только разочарование? Day.Az со ссылкой на wmj.ru расскажет, в каких случаях лучше расторгнуть неудачные отношения.

Работа является неотъемлемой частью жизни каждого из нас и занимает одно из первых мест в вопросах самореализации, уверенности в себе и жизнеобеспечения. К сожалению, людей, которым работа приносит настоящее удовольствие, сейчас можно пересчитать по пальцам: кто-то боится сменить вид деятельности из-за потери стабильной зарплаты, некоторые из-за неуверенности в себе. В этой статье редакция WMJ.ru собрала главные причины, так сказать, тревожные звоночки для тех, кого давно не покидает мысль о том, что что-то пошло не так.

И вот первый инсайт от нашей редакции: никогда не позволяйте себе плыть по течению. Если чувствуете, что это не ваше, не бойтесь перемен, а главное, даже если кажется, что вы делаете шаг назад, помните, что за ним последуют сразу три шага вперед!

Работа не соответствует моим амбициям

Если со временем вы начали чувствовать, что мечты не становятся реальностью и вы бездарно теряете время, то стоит сразу же приступить к принятию ответственных и бесповоротных решений. Жизнь одна и не стоит тратить ее на работу, которая не отвечает вашим требованиям реализации и не внушает вам чувства удовлетворенности.

Это не мое

Здесь все просто: иногда мы к чему-то стремимся, на пути нам встречаются отказы и разочарования, но, несмотря ни на что, мы все-таки достигаем своей цели... И в этот самый момент вдруг в голове начинает витать фраза: "Это не то, что я хотела!" Паниковать в таких случаях не стоит, лучше прислушаться к внутреннему голосу и разложить все по полочкам. Иногда нет весомых причин для увольнения или негативного мнения о своей работе, однако по-прежнему что-то вас не устраивает. Совет нашей редакции - прислушивайтесь к себе и не бойтесь перемен. Однако помните, что, перед тем как сделать столь важный шаг, у вас должно быть в запасе сразу несколько альтернатив, чтобы в результате не оказаться у разбитого корыта.

Ко мне неуважительно относятся

Одна из самых распространенных проблем. Вроде бы и работа нравится, доставляет удовольствие, но вот коллектив оставляет желать лучшего. Как же быть? Наша редакция советует вам все же попробовать вначале выбрать путь наименьшего сопротивления и попытаться наладить отношения. Возможно, вам мешает ваша закрытость и скромность? Отбросьте все комплексы и с улыбкой заходите в офис, будьте со всеми вежливой. В общем, даже ложная учтивость иногда может пойти на пользу. Если же дело не в вас, тогда есть два выхода из проблемы: абстрагиваться или увольняться. Последнее слово всегда остается за вами.

Иду на работу как на каторгу

Каждое утро просыпаетесь в плохом настроении и мечтаете, чтобы огромный метеорит попал в здание вашей работы? Тогда вывод следует сам собой: бегите и не оглядывайтесь! Работа - это наше второе я, не стоит отказывать себе в чувстве собственного достоинства и удовлетворенности.

Я деградирую

Все мы имеем возвышенные цели и мечты, но что делать, когда, по вашему мнению, работа тянет вас вниз и делает ваш мозг менее работоспособным, нежели он был раньше? На такой вопрос есть два варианта ответа. Возможно, вам просто не хватает сил на саморазвитие вне офиса или же стоит пересмотреть свой график в выходные дни. Второй вариант: работа не соответствует вашему уровню интеллекта. В этом случае вам стоит поискать более крупные компании и статусных работодателей, которые смогут обеспечить вам стопроцентную реализацию внутренних ресурсов.

Работа меня не мотивирует

Вы чувствуете монотонный груз работы, который каждый день взваливают на ваши плечи, и собственные мечты перестали вас интересовать? Здесь яблоко раздора может заключаться в двух вещах: возможно, ваша работа действительно не отвечает мечтам о карьерном взлете и обращает амбиции в пустые слова либо же дело именно в вас. Возможно, давление идет откуда-то извне и вы просто транслируете его и на работу? Задумайтесь об этом, ведь наш мозг часто занимается подменой понятий, и важно найти верную причину временного торможения своих мечтаний.

Семья важнее

Много споров ведется по сей день о том, что же занимает лидирующую позицию - семья или карьера. Помните, что можно достичь небывалых высот, покорить карьерный Эверест и быть первой во всем, но ваша работа никогда не сможет подарить вам тепло, на которое способна семья. Приоритеты в данном случае очень индивидуальны и не подлежат никаким оправданиям либо же критике.

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