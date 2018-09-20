Что вы не знали о кофе: интересные факты

Для многих проснуться с утра без чашечки любимого ароматного кофе уже не представляется возможным. Сколько кружек терпкого напитка можно выпить? При каких болезнях кофеин противопоказан? А от каких патологий может уберечь?

Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Факт 1. Растворимый кофе хуже натурального

Какой вид кофе лучше: натуральный или растворимый? Споры по этому вопросу ведутся до сих пор. Тем не менее, большая часть учёных склоняется к мнению, что растворимый кофе вреднее для здоровья человека, чем натуральный. Однако очень многое зависит от сорта кофе. Чем дороже кофе, тем больше в нём кофеина. Исключение - декофеинизированный вариант (без кофеина), его высокая цена зависит от процесса обработки зёрен. Разницы в том, какой растворимый кофе - гранулированный или сублимированный - нет. А вот в натуральном кофе самое вредное - это гуща, содержащая дубильные вещества. Именно они придают терпкость и горьковатый вкус кофейному напитку. Оптимальный способ приготовления натурального кофе - через фильтр-пакеты.

Факт 2. Чашка кофе в день

Сколько кофе за день можно выпить без вреда здоровью? Суточная доза кофеина не должна превышать более 300 мг. В чашке натурального кофе его содержание примерно 250 мг, в растворимом - от 90 до 200 мг в зависимости от сорта. Получается, что человек может выпить одну, максимум две кружки кофе в день. Однако не стоит забывать, что речь идёт о здоровых людях. Кто не имеет хронических заболеваний, течение которых может ухудшиться после употребления этого напитка.

Факт 3. Слабительный эффект и изжога

В кофе имеется высокое содержание хлорогенных кислот. Это они придают приятную кислинку напитку. И именно они чаще всего приводят к развитию изжоги за счёт стимуляции секреции соляной кислоты желудка. Кофеин влияет не только на центральную нервную систему, но и оказывает непосредственное воздействие на органы желудочно-кишечного тракта. В первую очередь, стимулируя моторику кишечника, что может привести не только к слабительному эффекту, но и неприятным спазмам. Также кофеин снижает "сопротивляемость" слизистой желудка к Хеликобактер пилори. Это опасная бактерия, которая инфицирует различные области желудка и двенадцатиперстной кишки.

Факт 4. Только на сытый желудок

Пить кофе натощак ни в коем случае нельзя. Вы простимулируете работу пищеварительного тракта "вхолостую". Выработанные ферменты и соляная кислота начнут процессы "самопереваривания". Это может привести к развитию хронического гастрита или панкреатита. Употреблять кофе лучше после завтрака, при этом выждав час после еды. И разбавив напиток молоком.

Факт 5. Кофе вымывает кальций

Самый главный недостаток от злоупотребления кофе - это снижение всасывания кальция. Если вы принимаете витамины с этим микроэлементом, то кофе можно пить только спустя два часа или за два часа до приёма кальция. Последствия вымывания кальция из организма печальны: в раннем подростковом возрасте и более позднем периодах вероятен остеопороз.

Факт 6. Детям под запретом

До пяти лет кофе детям давать категорически запрещено. Организм ребёнка ещё не окреп для кофеина. Плюс кофеин вызывает значительное повышение уровня глюкозы в крови, что может привести к дисбалансу в работе поджелудочной железы. Поэтому в детском возрасте нужно ограничить употребление кофе, и если вы даёте этот напиток ребёнку, то в слабо концентрированном виде и с молоком. Следующий период, когда нужно полностью исключить кофеиносодержащие продукты - 12-13 лет. В этот период психика ребёнка максимально нестабильна, в том числе из-за гормональных всплесков. Поэтому кофе стоит разрешать пить детям только после 14-15 лет. Если ребёнок не может проснуться утром без кружки кофе, то попробуйте заменить его на цикорий. Но лучше нормализовать режим сна, тогда и вставать будет легче. Кстати, некоторые сорта чая тоже хорошо тонизируют.

Факт 7. Польза при аллергии и болезни Альцгеймера

Конечно, самый главный положительный и ожидаемый эффект от кофе - появление ощущения бодрости. Но помимо этого, кофе полезно аллергикам. Кофеин усиливает действие антибактериальных препаратов и снижает выработку организмом гистамина, что приводит к меньшему проявлению аллергических реакций организмом. Есть данные о положительном влиянии кофеина при болезни Альцгеймера.

Факт 8. Поднимает давление

Людям с высоким патологическим давлением стоит воздержаться от употребления данного напитка. А вот тем, кто страдает пониженным давлением, кофе не помешает. Для них единственный критерий - содержание кофеина. Поэтому, не зависимо от уровня давления, превышать уровень допустимой суточной нормы не стоит. Хотя этот напиток, безусловно, на данную категорию пациентов производит благоприятный тонизирующий эффект.

Главное помнить - всё должно быть в меру.

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