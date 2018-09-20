Растения, которые способны убить

Невероятно, но хищные растения - это не выдумка какого-нибудь писателя фантаста. В мире существует множество растений, которые не против кем-нибудь поживиться. Так сложилось, что этим цветам недостаточно только фотосинтеза для поддержания собственной жизни, поэтому они стали плотоядными. Существует около 450 различных растений, которые предпочитают есть мошек на завтрак. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о некоторых из них.

Саррацения

Насчитывается около 10 видов саррацений. Растет и охотится она преимущественно на болотах в южной части Северной Америки. Ее рацион питания состоит из мошек. Саррацения не удерживает свою жертву, как это делают другие хищные растения. Попав внутрь цветка, мошкам сложно выбраться из-за волосков, растущих внутри саррацении. Известны случаи, когда внутри растения находили останки мелких лягушек. Этот цветок довольно прихотлив, но если постараться, то такого неподвижного хищника можно вырастить у себя дома.

Венерина мухоловка

Пожалуй, самое популярное растение-хищник. Растет мухоловка на торфяных болотах Северной и Южной Каролины. Ее листья напоминают челюсти, которыми она ловит своих жертв. Причем Венерина мухоловка безошибочно отличает капли дождя от мелких мошек и паучков. Если вы решитесь вырастить мухоловку дома, вам придется подкармливать ее живыми насекомыми.

Непентес



Чаще всего встречается на острове Калимантан. Может питаться не только насекомыми, но и мелкими млекопитающими. Внутри цветка находится жидкость, попадая в которою, жертва начинает перевариваться.

Росянка

Питается исключительно мелкими мошками. Растет на всех континентах, кроме Антарктиды.

На ее листьях образуется клейкое вещество. Когда жертва садится на росянку, она уже не может выбраться. Жидкость росянки оказывает паралитическое действие, и насекомое обречено на смерть после попадания в ловушку. Через какое-то время стебель росянки сворачивается вместе с пойманным насекомым для того, чтобы переварить его.

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