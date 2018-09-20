Как рацион может влиять на головные боли

Головная боль - очень неприятное состояние. Во время рабочего дня этот симптом не дает нам сосредоточиться, вечером - отдохнуть или уснуть, а с самого утра - проснуться. Бывает так, что лекарства избавляют лишь на время от головной боли. Но, как оказалось, есть и другой метод борьбы с ней - продукты питания.

Внимательно осмотрите содержимое своего холодильника. Вполне вероятно, что именно этих продуктов вам не хватает в рационе, чтобы наверняка выгнать головную боль из своей жизни. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на anews.com.

B12 и фолиевая кислота

Специалисты утверждают, что без этих элементов стресс, рассеянность и головная боль могут преследовать вас всю жизнь. Не стоит забывать об этих полезных веществах. Добавьте в свой рацион свеклу, тыкву, яйца и спаржу - это поможет восполнить дефицит.

Этим витамином богаты свежие овощи, фасоль и злаковые. Помимо того, что он способен избавить от головной боли, этот витамин славится способностью нормализовать работу кишечника.

Витамин D

Чаще всего этот витамин в дефиците у северян. Недостаток витамина D вызывает мигрень по утрам и существенно понижает нашу работоспособность. Лечение простое - ешьте яйца и морепродукты, больше гуляйте.

Медь и железо

Для восполнения этих элементов добавьте в рацион печень, морскую капусту и орехи. В случае, если меди и железа в организме не хватает, то снижается артериальное давление, отсюда и головная боль.

А если не еда?

Если с рационом все в порядке, а головные боли все равно вас преследуют, добавьте в свою жизнь активность на свежем воздухе. Это может быть спорт, ходьба или просто прогулки с друзьями. Как утверждают ученые, подобные занятия оказывают благоприятное воздействие на наш организм, помогая ему набираться сил и энергии, а от мигрени они исцелят лучше медикаментов.

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