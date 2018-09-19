Обнаружен аномальный остров близнецов
На Филиппинском острове Алабат обнаружили аномальное количество близнецов. Об этом сообщило издание The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Всего на Алабате живет 78 пар гетерозиготных и 22 пары монозиготных близнецов. Самыми молодыми близнецами на острове являются четырехмесячные Джан и Джон, а самыми старыми - Юдосия и Антонониа Мерас (Eudosia и Antononia Meras), которым уже больше 80 лет.
В 2015 году на острове родились 12 пар близнецов.
На Алабате также живет пара сиамских близнецов - десятилетние Джой и Джойс Магсино (Joy и Joyce Magsino). У их бабушки также была близняшка. Девочки срослись головами при рождении, и хирурги отказываются их разделять, так как весьма вероятно, что они не переживут операцию.
Филиппинские доктора и ученые полагают, что аномалия объясняется не генетическими причинами, а некими особенностями окружающей среды. Сейчас они внимательно изучают питьевую воду острова.
На настоящий момент известно только одно место, в котором живет больше близнецов, чем на Алабате. Это деревня Кодинхи на юго-западе Индии, где проживают около 350 близнецов. Ученые также не могут объяснить подобную аномалию.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Месси обошел Роналду
-
18 Сен. 21:12 6 985
-
18 Сен. 21:30 4 459
-
18 Сен. 22:56 4 317
-
18 Сен. 21:09 4 195
-
18 Сен. 22:42 3 901