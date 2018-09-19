Французские ученые выяснили причину смерти Микеланджело

Французские ученые обнаружили, что причиной смерти знаменитого итальянского художника Микеланджело Меризи да Караваджо стал золотистый стафилококк. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Караваджо умер в 1610 году в возрасте 38 лет на пути из Неаполя в Тоскану. Его смерть оставалась загадкой почти четыре века: одни говорили, что его настигли наемные убийцы, другие называли причиной смерти болотную лихорадку.

Как сообщает агентство, пролить свет на эту тайну помог средиземноморский клинический инфекционный институт Марселя (IHU).

"Благодаря сотрудничеству с итальянскими антропологами и микробиологом Джузеппе Корнальей команда IHU получила несколько зубов, извлеченных из скелета Караваджо. Убийца был идентифицирован: золотистый стафилококк ", - цитирует агентство заявление института.

Следовательно, художник умер от сепсиса после ранения, которое он получил в драке, заключают ученые. Институт опубликует результаты исследования этой осенью в медицинском журнале Lancet.

Ученые и ранее пытались найти объяснение загадочной смерти Караваджо. Например, в 2010 году исследователи, проанализировав останки художника, обнаружили в костях высокое содержание свинца - металла, который раньше использовался в масляных красках. Отмечалось, что свинец сам по себе убить художника не мог, но мог вызвать паранойю и буйство.

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