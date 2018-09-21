Самые здоровые способы приготовления практически любой еды

Все хотят знать, что же такое "здоровая еда". Цуккини - это здоровая еда? А если их запанировать и обжарить, не утратят ли они свою полезность? Жевательные конфеты - это здоровая еда?

Что важнее, чтобы "здоровая" еда была низкокалорийной или с высоким содержанием витаминов? Правильное питание - дело очень тонкое, но есть несколько общих правил по приготовлению полезной и здоровой еды. О них расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Овощи

Овощи, как правило, считаются самыми "здоровыми" из продуктов, существует примерно столько же видов овощей, сколько способов их приготовления. Если вы придерживаетесь низкокалорийной диеты, запомните одно простое правило: не переусердствуйте с заправками и соусами.

Используйте методы приготовления, в которых мало или совсем нет растительного масла, так как обычно в столовой ложке масла содержится около 120 калорий.

При варке на пару, бланшировании, тушении и запекании можно вообще обойтись без масла. То же самое касается салатов, которые могут содержать добавочные 200 или более калорий, если вы щедро заправите их маслом или соусом.

Когда дело касается сохранения витаминов, все зависит от того, какие из них вам нужны. Витамин С быстрее, чем другие витамины, разрушается при кулинарной обработке. Согласно исследованиям, фрукты и овощи могут потерять от 15 до 55 процентов содержания витамина С в зависимости от метода приготовления. Лучше всего витамин С сохраняется при готовке блюд в микроволновке. Удивлены?

Это потому, что витамин С разрушается при воздействии высокой температуры, а в микроволновой печи блюда готовятся гораздо быстрее, чем при любом другом методе приготовления.

Но что касается других питательных веществ, тут дела обстоят по-другому. Так, например, количество антиоксидантов увеличивается при воздействии высокой температуры.

При варке лучше всего сохраняются питательные вещества в моркови, цуккини и брокколи, но многие другие овощи лучше не варить. И не стоит недооценивать замороженные или консервированные продукты, поскольку овощи и фрукты начинают терять питательные вещества с того самого момента, когда их сорвали. Замороженные и консервированные овощи часто содержат больше питательных веществ, чем свежие.

Углеводы

Что касается углеводов, то в 2014 году исследователи из Университета Суррея обнаружили, что при повторном нагревании макароны существенно теряют полезные вещества. В 2015 году студент-химик из Шри-Ланки Судхайр Джеймс обнаружил, что можно сократить калорийность до 60%, если приготовить рис с небольшим количеством кокосового масла и затем поставить его на ночь в холодильник.

Все дело в разнице между видами углеводов. Простые углеводы быстро разрушаются и усваиваются в виде простых сахаров, что приводит к всплеску инсулина и ощущению голода вскоре после этого. При охлаждении макаронных блюд или риса простые углеводы превращаются в так называемые устойчивые углеводы, которые не так легко разрушаются и ведут себя скорее как клетчатка, а не сахар. Это приводит к меньшей выработке инсулина, что помогает вам чувствовать себя сытым дольше.

Мясо и рыба

Если вы ищете низкокалорийные источники белка, употребляйте как можно меньше жирной пищи. Жиры не вредны для вас, но содержат много калорий - 9 калорий на грамм, тогда как белки (и углеводы) содержат всего 4 калории на грамм. Это означает, отдавайте предпочтение постному мясу, ешьте нежирную курятину и рыбу - они менее калорийны, чем бекон и стейк из говядины.

И опять же, чем меньше масла вы используете во время приготовления, тем лучше. Тушите рыбу в собственном соку или отварите ее на пару, добавив небольшое количество специй. Курицу можно запечь в духовке до образования коричневой корочки. Гриль также является отличным вариантом, хотя нужно обязательно убирать нагар и время приготовления пищи на гриле свести до минимума.

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