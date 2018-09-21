Головоломка «Найдите буйволов»

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет вниманию читателей головоломку, которая уже многих довела до белого каления! Нужно найти семь буйволов на изображении Лондона, причем менее чем за 30 секунд. Думаете, вам под силу такое?

Головоломки в стиле серии детских книг британского художника Мартина Хендфорда "Где Уолли?" способны в равной степени доставить человеку наслаждение и привести его в бешенство, а эта - одна из самых сложных. Вам предлагается найти семь буйволов, спрятанных на фотографии Лондона.

Они распределены по всему изображению, и вам придется использовать всю свою наблюдательность, чтобы найти каждое животное, хитроумно спрятавшееся среди самых узнаваемых достопримечательностей британской столицы, включая Биг-Бен и Тауэрский мост.

По словам автора головоломки, необходимо всего 30 секунд, чтобы найти неуловимых буйволов, но может быть вы справитесь быстрее?

Головоломка была создана дизайнерским агентством Buffalo 7, чтобы отметить открытие их нового филиала в Сохо. Однако, если вы застряли, не стоит беспокоиться - вот несколько подсказок, которые могут помочь отыскать запропастившихся животных.

Головоломка №2

Еще одна из недавних головоломок, которая мистифицирует Интернет, может довести вас до двоения в глазах, поскольку здесь желающим предлагается отыскать балетную пачку среди моря арбузов.

Крутая анимация британского сайта Dancewear Central: триста ломтиков арбуза на однотонном фоне. Мало того, чтобы еще больше осложнить задачу, розовая балетная пачка скрывается среди этого фруктового праздника так, что ее почти невозможно заметить... но, может быть, вам это окажется под силу?

Выложив эту головоломку на своей странице, сайт компании, торгующей танцевальной одеждой, написал: "Мы любим хорошую головоломку, и недавно создали свою собственную. Кажется, это отличное быстрое развлечение для будничного утра.

"То, что спрятано среди множества арбузных ломтиков - балетная пачка".

Авторы добавили: "Скорость - это главное. Самый быстрый из сотрудников Dancewear Central HQ нашел ее за 8 секунд".

Для тех, кому не удалось справиться с этой головоломкой, ответ мы разместили здесь.

Головоломка №3

В прошлом месяце еще одна подобная головоломка, способная любого довести до бешенства, заставила пользователей искать пару близнецов на оживленном пляже. На картинке, знакомой тысячам родителей, которым случалось вывозить своих ненаглядных отпрысков к морю, изображены десятки детей, резвящихся на фоне прибоя.

Эта головоломка была придумана экспертами по воспитанию детей ChannelMum.com, а их представитель Сиобхен Фригард сказала: "Каждый родитель знает, каково это - смотреть на море других детей и пытаться отыскать среди них своего. А для тех, у кого близнецы, проблема вдвое сложнее. Именно так все и обстоит в нашей головоломке".

За ответом вам сюда.

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