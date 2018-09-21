Питание, которое понравится вашему мозгу

Согласно исследованиям, употребление листовой зелени помогает сохранить интеллект в течение всей жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, листовая зелень и некоторые другие продукты содержат лютеин - пигмент растений, который защищает мозг от старения.

Люди с большим количеством этого пигмента в крови лучше выполняли тесты на определение уровня интеллекта.

Лютеин собирается в клеточных мембранах мозга, выполняя роль нейропротектора.

Продукты, содержащие высокий уровень лютеина, включают листовые зеленые овощи, такие как листовая капуста и шпинат, а также брокколи, цветную капусту и кочанную капусту.

Исследования также показывают, что лютеин накапливается в сером веществе областей мозга, которые, как известно, способствуют сохранению когнитивной функции при возрастном старении мозга.

В ходе исследования 122 человека в возрасте от 65 до 75 лет сдавали тест на определение кристаллизованного интеллекта, который отвечает за извлечение знаний и навыков из долговременной памяти и применение их в привычных условиях.

Анализ крови показал, что люди с более высоким уровнем лютеина лучше справились с этими тестами. Было также выявлено, что лютеин помогает защитить важнейшие области мозга.

Это дает представление о том, какие области мозга непосредственно играют роль в сохранении кристаллизованного интеллекта и как факторы, такие как питание, могут способствовать этому.

На данный момент ученые могут только предположить, как лютеин в рационе влияет на структуру мозга.

Возможно, он играет противовоспалительную роль или помогает передавать сигналы от клетки к клетке.

Но полученные данные свидетельствуют о том, что определенные питательные вещества замедляют ухудшение познавательных способностей, которые происходят с возрастом.

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