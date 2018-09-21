Питание, которое понравится вашему мозгу
Согласно исследованиям, употребление листовой зелени помогает сохранить интеллект в течение всей жизни.
Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, листовая зелень и некоторые другие продукты содержат лютеин - пигмент растений, который защищает мозг от старения.
Люди с большим количеством этого пигмента в крови лучше выполняли тесты на определение уровня интеллекта.
Лютеин собирается в клеточных мембранах мозга, выполняя роль нейропротектора.
Продукты, содержащие высокий уровень лютеина, включают листовые зеленые овощи, такие как листовая капуста и шпинат, а также брокколи, цветную капусту и кочанную капусту.
Исследования также показывают, что лютеин накапливается в сером веществе областей мозга, которые, как известно, способствуют сохранению когнитивной функции при возрастном старении мозга.
В ходе исследования 122 человека в возрасте от 65 до 75 лет сдавали тест на определение кристаллизованного интеллекта, который отвечает за извлечение знаний и навыков из долговременной памяти и применение их в привычных условиях.
Анализ крови показал, что люди с более высоким уровнем лютеина лучше справились с этими тестами. Было также выявлено, что лютеин помогает защитить важнейшие области мозга.
Это дает представление о том, какие области мозга непосредственно играют роль в сохранении кристаллизованного интеллекта и как факторы, такие как питание, могут способствовать этому.
На данный момент ученые могут только предположить, как лютеин в рационе влияет на структуру мозга.
Возможно, он играет противовоспалительную роль или помогает передавать сигналы от клетки к клетке.
Но полученные данные свидетельствуют о том, что определенные питательные вещества замедляют ухудшение познавательных способностей, которые происходят с возрастом.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Истинные значения популярных жестов
Кто стоял за покушением на Ленина
Головоломка «Найдите буйволов»
Малоизвестные факты о работе космонавтов
США не приняли решения о санкциях против потенциальных покупателей С-400
Госдеп опубликовал имена россиян из нового санкционного списка
МИД Армении признал дипломатический провал Еревана
Xaçmaz sakini qeyri-adi maşın düzəldib - VİDEO
В США ожидают вторую волну паводка после урагана "Флоренс"
Платой за популизм станет Армения - Почему Пашинян приближает войну
Pambığın alış qiyməti artırılıb - VİDEO
США ввели санкции против Китая
“Əsrin müqaviləsi”ndən 24 il ötür - VİDEO
-
20 Сен. 17:42 7 027
-
20 Сен. 09:18 6 354
-
20 Сен. 17:28 6 034
-
20 Сен. 17:28 5 993
-
20 Сен. 14:18 3 788