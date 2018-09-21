Первое впечатление: 4 признака, по которым оценивают вас новые знакомые

Говорят, самое главное - это первое впечатление. Психологи уверяют, что в первые моменты встречи с новым человеком оба обращают внимание на четыре характерных свойства лица. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Не суди обо мне по лицу

Хоть и нельзя судить о книге по обложке, мы не можем иначе. Не то, чтобы мы настаивали, но первое впечатление довольно важный фактор и люди его придерживаются. Порой люди менее, чем за секунду первого знакомства, делают выводы, стоит доверять человеку или нет. Однако несмотря на всё это, люди не очень большие мастера в быстрой оценке друг друга. Стараясь произвести хорошее впечатление, надо понимать, на какие части нашего лица смотрят в первую очередь. Но если сомневаетесь, просто улыбнитесь.

А теперь факты

Согласно мнению психолога Брандейского университета Лесли Зебровиц, мы оцениваем людей по четырём лицевым свойствам. В её исследовании, опубликованном в июне 2017 года в журнале Psychological Science, утверждается, что эти свойства следующие:

- Бэби-фейс. Круглое лицо с большими глазами, маленьким подбородком и высоким лбом. Чем ближе лицо человека к бэби-фейс, тем больше доверия вызывает в нас такой человек, благодаря нашей генетической слабости к малышам.

- Знакомость. Людям нравится всё знакомое, поэтому предпочтение они отдадут знакомому лицу. Не верите? Такая черта есть даже у младенцев.

- Соответствие. Это общее понимание того, какие черты лица кажутся нам привлекательными, а ещё привлекательно выглядят здоровые люди. Когда мы видим здоровое, соответствующее нашим ожиданиям лицо, мы сразу же видим перед собой приятного, умного, способного человека.

- Эмоциональная близость. Люди достаточно хорошо считывают эмоциональное настроение по лицу, поэтому мы, не отходя от кассы, стараемся уловить его для оценки. Например, низко расположенные брови сделают лицо человека сердитым, а поднятые уголки губ - счастливым, независимо от того, что человек чувствует на самом деле.

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