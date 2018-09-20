Необычное кафе покорило соцсети - ФОТО

В Южной Корее открылось необычное заведение. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, это кафе, которое выглядит совсем не так, как типичные ресторанчики по соседству. И все, что изображено на фотографиях ниже, - не рисовка, не фотошоп, а то, как на самом деле изнутри выглядит заведение.



Из-за продуманного необычного дизайна кафе выглядит так, будто это не настоящий ресторанчик, а всего лишь иллюстрация в книге комиксов.



Посетители с удовольствием фотографируются в интересном интерьере. А владельцы заведения публикуют наиболее удачные кадры на своей страничке в соцсетях.

Несмотря на то, что в заведении много нарисованных предметов интерьера, напитки и еда здесь вполне настоящие.

Пока что это единственное в своем роде заведение. Но чтобы его посетить, придется отправиться в Сеул.

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