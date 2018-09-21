Жуткие факты о фильмах ужасов

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям жуткие истории, связанные со съемками фильмов ужаса, некоторые из которых пугают больше самих фильмов.

Изгоняющий дьявола, 1973

За этим фильмом ужасов тянется дурная слава, которая связана с цепью трагических и необъяснимых событий. Неприятности начались с того, что полностью сгорели декорации, из-за чего съемки фильма пришлось отложить. Некоторые кадры были испорчены двойной экспозицией лица ребенка, в которого по сюжету вселился дьявол. Режиссер попросил консультанта фильма - иезуита Томаса Бирмингема - освятить съемочную площадку. Съемки продолжились, однако буквально через несколько дней расположенная неподалеку от студии иезуитская церковь сгорела дотла. А дальше неприятности стали происходить чуть ли не со всеми, кто работал над фильмом: актриса Эллен Берстин повредила спину, сына актера Джейсона Миллера сбил мотоцикл, он едва не погиб. В результате производственных травм один из студийных плотников потерял палец на руке, а осветитель - на ноге. Ходили слухи, что ассистентка режиссера сошла с ума и ее увезли прямо со съемок в психиатрическую лечебницу. У актера Макса фон Зюдова неожиданно скончался брат, а у исполнительницы главной роли Линды Блэр умер дедушка. Спустя неделю после окончания съемок тяжело заболел и скончался актер Джек Макгоуран.

Техасская резня бензопилой, 1974

Еще один классический фильм ужасов, после съемок которого актеров стали преследовать неудачи одна за другой. Во время съемок ужасной сцены, где актриса Мэрилин Бёрнс подвешена за крюк, зрители слышат ее настоящий крик - крюк действительно вонзился ей в плечо, потому что ассистент плохо его закрепил. Режиссер Тоуб Хупер никому не разрешал распространять слухи о "проклятии" на съемочной площадке, потому что ни во что подобное не верил, но даже его убеждения пошатнулись, когда на съемки ворвалась гадалка и закричала, что работе мешает "разгневанный непохороненный человек". Хупер действительно сэкономил на реквизите: вместо дорогого искусственного скелета заказал из Индии настоящий человеческий...

Полтергейст, 1982

Как только фильм вышел на экраны, смерть стала преследовать актерский состав. 30 октября 1982 года Доминик Данн, игравшая старшую дочь, поругалась со своим бывшим молодым человеком. Он стал ее душить до тех пор, пока ее сердце не остановилось. Девушку удалось вернуть к жизни, но ее мозг получил необратимые нарушения, и семья Данн приняла решение отключить ее от аппарата жизнеобеспечения. Следующей скончалась актриса Хезер О'Рурк, игравшая Кэрол Энн. Она умерла от септического шока на операционном столе, девочке было всего 12 лет.

Кошмар на улице Вязов, 1984

Во время съемок этого фильма ничего необъяснимого и страшного не происходило. Однако идея фильма родилась у писателя и режиссера Уэса Крейвена из-за жуткой истории, которая однажды появилась в прессе. В статьях, на которые наткнулся Крейвен, описывались множественные случаи внезапной смерти во сне. По словам врачей, смерть наступает от неожиданного замедления сердечной деятельности, однако подробней изучить загадочное состояние на сегодняшний день специалисты затрудняются. Пугающий ореол вокруг внезапной смерти произвел на режиссера сильное впечатление и вдохновил к написанию сценария о маньяке-убийце, который приходит во снах.

Звонок, 1998

Оказывается, у Садако Ямамури из фильма "Звонок" существовал прототип в реальной жизни. В начале ХХ века в японской деревушке проживала девушка, обладавшая экстрасенсорными способностями, с помощью которых она лечила людей. Но ходили слухи, что она не всегда помогала: в одной семье после ее посещения скончался малыш, в другой - слепой пожилой человек. Виновной объявили девушку, хотя потом выяснилось, что она была не при чем. Жители деревни обратились к властям с просьбой наказать ее, но пока шло разбирательство, девушка покончила с собой, не выдержав позора. Слухи о проклятье появились позже, когда несколько незнакомых между собой людей скончались. Все они перед смертью уверяли, что им явилась страшная черноволосая девушка.

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